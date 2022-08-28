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Белек, Турция
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В Белеке открылся Центр виртуальной вселенной

В турецком Белеке (Анталия) на площади 5 тысяч квадратных метров открылся Центр виртуальной вселенной "Digiverse". С помощью мультимедийных визуальных эффектов посетителям предлагают отправиться в необычное путешествие. При этом надевать специальные очки не нужно. Создатели центра утверждают, что довольны будут все: и дети, которых познакомят с технологиями искусственного интеллекта, и взрослые. По словам гендиректора "Digiverse" Фериде Уйгун, это цифровое пространство значительно разнообразит досуг отдыхающих.

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