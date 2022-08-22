English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Видео

euronews_icons_loading
Итагуи, Колумбия
no comment

В Итагуи отметили Всемирный день лени

В колумбийском городе Итагуи с размахом отметили Всемирный день лени.Он проводится с 1985 года в последний день Фестиваля промышленности, торговли и культуры. 

"Лень двигатель прогресса", - утверждает Карлос Монтойа, идейный вдохновитель праздника. "Когда тебе лень готовить, ты ходишь в ресторан, когда тебе лень стирать, ты покупаешь стиральную машину, когда тебе лень обустраивать дом, ты нанимаешь кого-то, так что Всемирный день лени - двигатель сегодняшней экономики".

Свои аргументы пользы от лени представил и координатор Всемирного дня лени Фернандо Дуке: "Исторически известно, что великие философы предавались размышлениям в свободное время. Именно к этому мы и призываем людей, предаться лени и проявить свой творческий потенциал".

Главные новости дня

Подробнее Мир