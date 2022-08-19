Харьковчане рассказали о ракетных ударах России

По меньшей мере 21 человек погиб и 44 получили ранения в результате массированных российских ракетных ударов по Харьковской области Украины в среду вечером и в четверг утром, сообщили украинские власти.

Губернатор Олег Синегубов сообщил в своем официальном Telegram-канале, что российские силы выпустили не менее восьми ракет в сторону Харьковской области.

Одна из них частично разрушила четырехэтажное общежитие, в котором погибли два человека.

Представитель службы экстренной помощи Харькова заявил, что опасается, что под завалами может оказаться больше людей.

Министерство обороны России в четверг утром заявило, что нанесло удар по «временной базе иностранных наемников» в Харькове, убив 90 из них.