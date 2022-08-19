В Венеции туристы вынуждены спасаться от сильного ветра: на площади Сан-Марко порывы уносили зонты и навесы. По всей северной Италии жару сменили ливни и штормовой ветер. В Лигурии и Тоскане его скорость достигала 240 км/ч.

В Словении ветер сносил крыши домов, поваленные деревья блокировали дороги и шоссе, в том числе в столичной Любляне.

На Корсике в четверг за несколько часов выпало осадков больше, чем за несколько предыдущих месяцев. Ураганный ветер причинил колоссальный ущерб.

Во Франции и Италии жертвами непогоды стали по меньшей мере семь человек.