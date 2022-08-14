Пудель по имени Дунью живет в Пекине и посещает сеансы иглотерапии в ветеринарной клинике. Трехлетний пес страдает от болезни Пертеса. Доктор Ли Вэн занимается ветеринарной акупунктурой с 2016 года и говорит, что такая практика лечения животных в Китае насчитывает несколько веков. По его словам, традиционная медицина не может заменить современную, но служит хорошим дополнением. С 1 февраля 2023 года в Китае начинает действовать стандарт для руководства по использованию иглоукалывания для животных, таких как лошади.