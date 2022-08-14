English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Видео

euronews_icons_loading
Сеанс иглотерапии для животных в Пекине
no comment

Акупунктура для животных в Китае

Пудель по имени Дунью живет в Пекине и посещает сеансы иглотерапии в ветеринарной клинике. Трехлетний пес страдает от болезни Пертеса. Доктор Ли Вэн занимается ветеринарной акупунктурой с 2016 года и говорит, что такая практика лечения животных в Китае насчитывает несколько веков. По его словам, традиционная медицина не может заменить современную, но служит хорошим дополнением. С 1 февраля 2023 года в Китае начинает действовать стандарт для руководства по использованию иглоукалывания для животных, таких как лошади.

Главные новости дня

Жанна в своем доме, разрушенном российской бомбардировкой, в селе Новоселовка под Черниговом, Украина, суббота, 13 августа 2022
no comment

Украина: восстановить до зимы - своими силами

Жители многих пострадавших районов Украины выступили с собственными инициативами по восстановлению домов до зимы. Международные организации спешат поддержать эти усилия по восстановлению страны, противостоящей российскому вторжению.

Подробнее Мир