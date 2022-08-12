По сообщениям в телеграм-канале мэра Харькова Игоря Терехова, минувшей ночью в городе зафксированы пять взрывов, «прилеты» в трех районах города - Слободском, Киевском и Новобаварском.

Обстрелы, как пишет Терехов, были и в ночь со среды на четверг, тогда "Слава Богу, все живы и никто не ранен."

На этих кадрах турецкого агентства Anadolu - разбор завалов и последствия ударов, снятые 11 августа.

Другие детали обстрелов сообщает в своем "телеграме" глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов