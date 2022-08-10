Клоуны и персонажи сказок и мультфильмов развлекают палестинских детей в Рафахе среди развалин здания, разрушенного во время трехдневного кровопролитного конфликта между израильскими военными и боевиками "Исламского джихада" в прибрежном палестинском сектореГаза. Цель инициативы — поддержать детей, пострадавших от недавней войны.

Говорят активисты:

"Мы — команда аниматоров, приехавшая в это разбомблённое место, чтобы облегчить психологическое давление и страхи, которые дети испытывали всё это время. Последняя война закончилась год назад, и теперь мы вступили во вторую, так что дети психологически разрушены и напуганы. Большая часть бомбардировок в войне этого года была направлена против детей».

"Дети психологически очень устали, но мы смогли осчастливить их сердца".

Дети смеялись и хлопали в ладоши.

"Мы очень рады, что клоуны пришли поиграть с нами, потому что мы были расстроены войной и грустили из-за потери наших друзей-мучеников", - сказал палестинский мальчик.