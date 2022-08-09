В боливийском городе Ла-Пас произошли столкновения между демонстрантами и полицией. В результате по словам официальных лиц, несколько человек получили ранения.

На улицы вышли сотни фермеров, выращивающих кусты коки. Манифестанты требовали закрытия параллельного рынка. Последний, по их словам, контролируется группой, которую поддерживает правительство.

В Боливии коку считают культурным наследием Анд: листья этого растения жуют и традиционно используют в народной медицине. Однако большая часть собранных листьев коки идет на изготовление кокаина, по производству которого Боливия занимает третье место в мире после Колумбии и Перу.