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Шествие пингвинов.
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Шествие магеллановых пингвинов в Сан-Францисском зоопарке

В Сан-Франциско прошел ежегодный Марш Пингвинов, который проводит городской зоопарк, собирая сотни зрителей. В этом году в шествии приняли участие пять магеллановых пингвина, две самки и два самца, родившихся в период с середины апреля по май. Доковыляв до воды, молодые птицы отправились вплавь на расположенный в зоопарке Пингвиний остров, где проживают 59 особей пингвинов.

Магеллановы пингвины обитают на побережье Аргентины и Чили. Больше всего их в Магеллановом проливе, разделяющем Огненную Землю и южно-американского континента. Международный союз охраны природы причисляет их к категории видов близких к уязвимому положению. В Сан-Францисском зоопарке находится самая большая колония магеллановых пингвинов вне дикой природы.

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