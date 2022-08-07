В Сан-Франциско прошел ежегодный Марш Пингвинов, который проводит городской зоопарк, собирая сотни зрителей. В этом году в шествии приняли участие пять магеллановых пингвина, две самки и два самца, родившихся в период с середины апреля по май. Доковыляв до воды, молодые птицы отправились вплавь на расположенный в зоопарке Пингвиний остров, где проживают 59 особей пингвинов.

Магеллановы пингвины обитают на побережье Аргентины и Чили. Больше всего их в Магеллановом проливе, разделяющем Огненную Землю и южно-американского континента. Международный союз охраны природы причисляет их к категории видов близких к уязвимому положению. В Сан-Францисском зоопарке находится самая большая колония магеллановых пингвинов вне дикой природы.