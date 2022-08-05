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Родственники и друзья на похоронах офицеров Андрея Жованика и Юрия Коваленко, погибших в бою с российскими войсками, на центральной площади Независимости в Киеве
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Похороны двух украинских солдат, погибших в результате российского обстрела

Более 100 украинцев пришли на центральную площадь Киева в пятницу на похороны двух украинских военнослужащих, погибших в результате российского обстрела во вторник в Соледаре Донецкой области.

К семьям двух украинских военнослужащих Андрея Жованика с позывным «Татарин» и Юрия Коваленко с позывным «Сокар» на Майдане Незалежности в Киеве присоединились однополчане и украинские военнослужащие, пришедшие отдать им последнюю дань памяти.

Жованик был командиром отряда «Карпатская Сечь» и, по словам его однополчан, известной фигурой в украинском националистическом движении.

С 1989 года он был членом Союза националистической украинской молодежи, самой радикальной украинской организации.

Жованик воевал на Донбассе с 2014 года и принимал участие в боях на Саур-Могиле в составе «Правого сектора» — правонационалистической организации, возникшей в ноябре 2013 года.

Коваленко до российского вторжения работал менеджером в одной из крупнейших нефтяных компаний Украины.

В беседе с журналистом "Ассошиэйтед пресс", украинский военнослужащий с позывным «Ахиллес» сказал, что их смерть была «жертвой», которую страна должна была принести на своем пути к независимости.

Он обратился к международному сообществу с призывом предоставить больше вооружений, чтобы страна могла защитить себя и положить конец войне, которая «очень затянулась» и стоила жизни «самым дорогим сыновьям и дочерям Украины».

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