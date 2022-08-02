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Коммунальные рабочие разбирают развалины студенческого общежития, разрушенного в результате обстрела в Николаеве, 2 августа 2022 года
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Пожарные расчёты на месте обстрела в Николаеве

Украинские пожарные работают на местах обстрела в Николаеве. Часть университета, несколько жилых зданий и магазинов были разрушены после серии ночных ударов российских войск, сообщил во вторник губернатор области.

По словам Виталия Кима, один район был поражен реактивной системой залпового огня, а другой — ракетами С-300.

Он сказал, что общежитие в университете было «полностью разрушено» вместе с магазинами и несколькими высотными зданиями в результате удара. Один человек — охранник общежития — был ранен, о погибших не сообщалось.

Региональная служба по чрезвычайным ситуациям поделилась кадрами, на которых рабочие разбирают завалы и после удара по зданиям и резервуарам для хранения нефти.

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