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Демонстранты потребовали вывода миротворческой миссии ООН
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Демонстранты разгромили штаб-квартиру ООН на востоке ДР Конго

Демонстранты разгромили штаб-квартиру ООН на востоке ДР Конго. Здания и склады миссии ООН в городе в понедельник были взяты штурмом и разграблены протестующими, которые требуют вывода миротворцев ООН из конголезской провинции Северное Киву. 

Сотрудники миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) были эвакуированы из подвергшихся разгрому зданий на двух вертолетах. "Мы осуждаем нападения на объекты ООН, — заявил заместитель главы МООНСДРК Хассим Диань. — Эти действия совершены мародерами".

Демонстрация протеста против присутствия миротворцев ООН на востоке ДРК проводилась по инициативе ряда общественных организаций, в том числе женских. Они обвиняют ООН в неспособности создать в этой части ДРК условия для безопасного проживания населения.

В центральных кварталах Гомы были возведены баррикады, перекрыто автомобильное движение. В городе, численность которого достигает 700 тыс. человек, закрылись магазины, рынки, банки и офисы коммерческих компаний.

МООНСДРК была создана решением ООН летом 2010 года. Она имеет мандат на защиту мирного населения в ДРК и оказание поддержки правительству страны в его работе по стабилизации и укреплению мира. На текущий день общая численность МООНСДРК составляла немногим более 20 тыс. человек, включая контингент в 14 тыс. военнослужащих. Это самая крупная по своему размеру миротворческая миссия ООН среди всех стран, которым оказывается подобная помощь.

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