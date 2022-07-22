Жители автономного сообщества Галисия на севере Испании после разрушительных лесных пожаров всерьез задумались о будущем, некоторые думают о переезде. Деревни О Баррио А Вейга де Каскалла пострадали от огня и сегодня разбирают завалы на месте своих домов.

Пожары начались в Испании на фоне экстремально жаркой погоды, продолжавшейся всю прошлую неделю: температура воздуха в некоторых населенных пунктах превышала 45 градусов. Сейчас ситуация несколько улучшилась, тем не менее Государственное метеорологическое агентство Испании все еще сохраняет повышенный уровень погодной опасности из-за жары в некоторых регионах страны.

По оценкам ООН, регион Средиземноморья нагревается на 20% быстрее средних для планеты значений.