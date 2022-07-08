Пробежать по мощёной улице на высоких каблуках. Такая задача стоит перед участниками забега High Heels Race, который состоялся в Мадриде в 22-й по счёту раз.

Мероприятие проходит в рамках ежегодного праздника-"парада гордости", который с размахом отмечают представители ЛГБТ-сообщества страны. Два предыдущих года забег не устраивали из-за пандемии.

А в нынешнем - многочисленные зрители - местные жители и гости города - собрались в квартале Чуэка, чтобы поболеть за бегунов. У каждого из них на ногах не кроссовки, а туфли на каблуках высотой не менее 15 сантиметров - таковы правила.

Финальный этап - костюмированный забег по идущей то в гору, то резко вниз улице Пелайо. Бегуны должны быть обязательно в парике и с сумкой, отягощённой кирпичом.

Призовой фонд составляет 350 евро.