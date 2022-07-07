Козленок с необычайно длинными ушами стал звездой пакистанских СМИ. Симба родился в июне в Карачи — уже тогда его уши были большими, но теперь они выросли до 54 сантиметров в длину.

Его хозяин Мохаммад Хасан Нарехо уверяет, что его питомец мог бы поставить мировой рекорд: животновод даже проверил сайт "Книги рекордов Гиннесса", но категории "козел с самыми длинными ушами" там не нашлось.

"Через десять-двенадцать дней после рождения он уже появлялся в национальных и иностранных СМИ и даже выиграл конкурс красоты", — с гордостью рассказывает Мохаммад Хасан Нарехо.

Уши Симбы настолько длинные, что хозяину приходится складывать их, чтобы козленок на них не наступал. Для удобства Мохаммад Хасан Нарехо придумал специальную повязку на шею животного, куда можно убрать уши, чтобы они не мешали. А чтобы недоброжелатели не сглазили Симбу, хозяин читает ему вслух тексты из Корана и повязал на него черную нить.

С помощью Симбы Мохаммад Хасан Нарехо планирует продвигать образ Пакистана как место, где выращивают лучших козлов.