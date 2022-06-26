После Парижа, Барселоны, Праги, Дубая и Милана "Мир Бэнкси" прибыл в Лиссабон. Выставка в галерее Capsule в Лиссабоне будет открыта до 23 декабря.

Экспозиция, которая не имеет ни разрешения, ни одобрения художника, включает в себя более 50 воссозданных работ Бэнкси, что позволяет получить захватывающий опыт, не в последнюю очередь потому, что можно будет оценить эти работы в натуральную величину.

Выставка охватывает ранний период творчества, с конца 1990-х годов по настоящее время, и включает в себя такие работы, как "Девочка с воздушным шаром" и "Заметайте под ковёр", а также некоторые менее известные работы художника.

Хазис Вардар, куратор выставки, говорит: "Мы не хотели делать обычную выставку, чёрную стену, рамку и прожектор. Не то, чтобы дёшево, но очень нейтрально. Я говорю, что это уличное искусство, я фанат Бэнкси с самого начала. Я сказал, что мы должны сделать что-то большее в духе уличного искусства, поэтому мы воссоздаем произведения искусства в духе этого. Мы не продаем их после, и мы просто уничтожаем их, как эого хотят на улице".