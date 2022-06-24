Эквадорская полиция применила слезоточивы газ, чтобы разогнать демонстрантов, попытавшихся ворваться в здание конгресса. Протесты коренных жителей Эквадора продолжаются уже 11 дней. В столкновениях с полицией за это время погибли 6 человек. Стычки с полицией происходят и в других городах страны. В общей сложности в антиправительственных демонстрациях участвуют по меньшей мере 14 тысяч человек. Из них 10 тысяч – в столице страны Кито.

Поводом для массовых выступлений тал рост цен на энергоносители, который привел к падению уровня жизни. По оценке правительства, каждый день Эквадор теряет сумму эквивалентную 50 млн долларов США из-за блокады дорог протестующими.