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Текстовая трансляция Euronews | Российская армия готовит наступление на Славянск
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Новости дня | 17 июнь — дневной выпуск
Последние обновления: 17/06/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
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