У подножия гор Фэгэраш (часть Карпатской цепи) в румынской Авриге находится парк приключений Брамбура. Его последняя достопримечательность — дом, в котором всё перевернуто вверх дном. Его так и называют: "перевёрнутый дом". Здесь все даже самые мелкие детали переворачиваются с ног на голову и свисают с потолка.

"Цель состоит в том, чтобы вызвать у посетителей головокружение, чтобы они потеряли чувство горизонтальной линии, потеряли все точки устойчивости и получили это ощущение головокружения, это невероятно. Когда вы находитесь внутри, вы можете чувствовать это очень хорошо", — объясняет архитектор парка Брамбура Тюдор Испас.

Леопольда Клингейса, разработчика парка приключений, вдохновило посещение подобных аттракционов в Германии. Клингелис хотел построить что-то уникальное и говорит, что это только начало. В ближайшие месяцы он намерен продолжить развивать парк, включив в него ещё больше необычных инсталляций и аттракционов в надежде привлечь румынских и иностранных туристов.