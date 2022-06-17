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Стеклянный мост через Дашбашский каньон
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Стеклянный мост через Дашбашский каньон

В Грузии открыт 240-метровый стеклянный мост через Дашбашский каньон. На полпути, на высоте 200 метров, подвешено кафе где уже побывало немало посетителей. Современное, высокотехнологичное сооружение образует интересный контраст с окружающей дикой природой, высокими скалами и живописными водопадами.

Сроительство необычного соружения началось в 2019 году. Финансирование в размере 120 миллионов лари (39 миллионов долларов США) было выдлено израильской компанией Kass Land. Официально мост открылся для посетителей 14 июня. Стоимость билета – один доллар. Для любителей адреналина здесь открыт ещё один аттракцион – велопрогулка на зиплайне.

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