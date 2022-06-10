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Выставка "Украина - распятие" в Музее истории Украины во Второй мировой войне
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Вчера - в сводке новостей, сегодня - в музее

Пыль войны еще практически не осела: не так давно российские войска надвигались на столицу Украины, а теперь история этой главы вторжения уже рассказывается в музее.

Несмотря на то, что в других частях страны бушует война, украинцы спешат посмотреть новую выставку в Киеве под названием «Украина - Распятие», на которой представлены объекты, обнаруженные после того, как российская армия была вынуждена отступить с территорий, которые занимала вокруг столицы.

Ракеты, продовольственные пайки, каски и другие предметы, брошенные в районе к северу от Киева, представлены на выставке в Музее истории Украины во Второй мировой войне. «Мы пытаемся шокировать людей, пытаемся шокировать и наших зарубежных партнеров, чтобы иметь возможность донести до мира правду об этой войне», — говорит куратор выставки Юрий Савчук.

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