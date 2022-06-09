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Работники МЧС России разбирают разрушенное здание в Мариуполе (схемки 27 мая 2022 г.)
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Разбор завалов в Мариуполе и жизнь в окопах в Донецкой области

«Спасатели МЧС разобрали завалы на площади почти 105 тысяч кв. м. Вывезено более 112 тысяч кубометров строительного мусора. Спасатели также оказывают адресную помощь жителям. Автомобили и автоцистерны доставляют питьевую и техническую воду для хозяйственно-бытовых нужд ежедневно. Всего доставлено более 15 тысяч тонн питьевой воды и около 80 тысяч тонн технической воды», — говорится в сообщении МЧС.

В то время как на востоке страны бушует конфликт и российские силы концентрируют свои усилия на Северодонецке, украинские войска на полях боевых действий в Донецке удерживают свои позиции в окопах, чтобы предотвратить фланговые маневры.

Несмотря на относительную тишину, солдаты говорят, что эти окопы до сих пор обстреливаются каждый день.

Они смотрят прямо на врага, их разделяет река и пара километров ничейной земли.

В этих окопах солдаты уже провели зиму и весну. Поскольку вторжение продолжается уже четвертый месяц, похоже, они тоже проведут в них лето и, возможно, еще одну зиму, если боевые действия продолжатся, отмечает Associated Press.

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