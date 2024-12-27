Зимняя сказка в Азербайджане: от захватывающих дух склонов до безмятежных лесных троп

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Зима в Азербайджане — время для приключений. Покрытые снегом горы, исключительные курорты и очаровательные деревни создают идеальные условия для того, чтобы насладиться холодным временем года.

Любители приключений будут очарованы многообразием предлагаемых зимних развлечений: от прогулок на снегоступах и ледолазания до походов по лесу среди невероятных заснеженных ландшафтов Азербайджана.

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Зимние развлечения в Азербайджане приглашают как к семейному отдыху, так и к смелым приключениям. В более спокойные моменты вы сможете насладиться размеренным ритмом горной жизни, согреваясь сытными блюдами и истинным азербайджанским гостеприимством.

Склоны Кавказа: самые популярные зимние курорты Азербайджана

Великие Кавказские горы прорезают ландшафт северного Азербайджана, образуя скалистую площадку из вершин и долин, покрытых снегом с декабря по март. Два самых популярных горных курорта Азербайджана — Шахдаг и Туфандаг — обслуживают склоны по обе стороны от них, предлагая оживлённую атмосферу и целый ряд удобств, включая горнолыжные школы и отдых в стиле après-ski.

Помимо катания на лыжах и сноуборде, Шахдаг также предлагает разнообразные зимние развлечения, включая парапланеризм, верховую езду, катание на снегоходах, тюбинг и многое другое. Осмотрите укреплённую древнюю столицу Габалы и скованное льдом озеро Нохур, а также совершите экскурсию на снегоступах по пологим склонам Габалы и лесам в девственной природе национального парка Шахдаг в своём собственном темпе.

Хотя Шахдаг и Туфандаг остаются идеальными вариантами для зимнего отдыха в Азербайджане, сегодня мы расширим наш взгляд за пределы этих двух курортов, чтобы по-новому взглянуть на азербайджанскую зиму, охватывающую как зимние развлечения, так и культурные мероприятия.

Габала: живописная база для парапланеризма, катания на лыжах и семейного отдыха

Расположенный среди густых лесов на южных склонах Кавказских гор, Габалинский район является функционирующим круглый год курортом, который с декабря по март превращается в зимний городок.

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Помимо катания на лыжах, сноуборде и тюбингах на горнолыжном курорте Туфандаг в Габале можно прекрасно отдохнуть и полюбоваться живописными видами. Посетите укреплённую древнюю столицу и покрытое льдом озеро Нохур, прогуливаясь на снегоступах по пологим склонам Габалы и лесам в дикой природе национального парка Шахдаг.

Парапланеризм — ещё один способ исследовать Габалу в ясные зимние дни, открывающий непревзойдённые виды на заснеженные леса Азербайджана, извилистые реки и горные пейзажи. Безопасность превыше всего, и поэтому профессиональные гиды по парапланеризму настраивают снаряжение для зимних погодных условий, обеспечивая плавный взлёт с большой высоты и позволяя вам запечатлеть тихую красоту ледяного пейзажа внизу.

Кроме того, вы можете воспользоваться близлежащей канатной дорогой, чтобы полюбоваться потрясающими видами на регион и величественную вершину Туфандаг.

Ski lift in Shahdag, Azerbaijan Azerbaijan Tourism Board

Губа и Гусар: треккинг по долинам, ледолазание и сельские развлечения

Лежащие между горой Шахдаг и Каспийским морем, с административными центрами, расположенными всего в 15 километрах друг от друга, регионы Губа и Гусар представляют собой идеальное сочетание для зимнего отдыха.

Расположенные на высоте сотен метров над уровнем моря, Губа и Гусар могут похвастаться обширными заснеженными долинами с идеальными условиями для зимних походов. Гора Шахдаг находится в Гусарском районе, но в этом обширном регионе есть много более спокойных вариантов для приключений, включая удалённые трассы для беговых лыж, трассы для бездорожья и трассы для фрирайда, которые позволяют как новичкам, так и опытным лыжникам петлять по лесам и пологим холмам в полной тишине.

До отдалённого села Лаза можно добраться через Гусарский район, одновременно наслаждаясь тихой сельской атмосферой. Отправляйтесь в поход по маршруту Лаза — Кузун, чтобы полюбоваться водопадами и впечатляющими видами долины, а затем возвращайтесь в Лазу , чтобы выпить заслуженный горячий чай и насладиться тёплым гостеприимством.

В январе Гусар покрывается ледяной шапкой. Замерзают и водопады. Здесь создаются идеальные условия для отважных альпинистов, жаждущих технически сложных трасс. Чтобы обеспечить себе безопасное восхождение, присоединяйтесь к организованной экскурсии с опытными альпинистами из города Гусар.

Из этого же места также можно добраться по проходящему через лес терренкуру, дорожке, идеально подходящей для неспешных прогулок на природе в сторону села Лакар.

Ещё одними воротами в Кавказские горы является Губа, административный центр района с богатой культурой и природными окрестностями, которые становятся особенно красивыми зимой. Начиная от города Губа и направляясь на запад дальше в долину, вас ожидает ещё больше зимних пешеходных маршрутов с дополнительными остановками в очаровательных горных сёлах, таких как Грыз.

Следуя по пересечённой местности маршрута Грыз — Галахудат взорам туристов открываются виды на Гудиалчай и сказочный водопад Гур-гур, словно застывший во времени. Или же можно прогуляться ещё глубже по долине к селуХыналыг. Отдалённое высокогорное село, часто покрытое снегом, Хыналыг является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет большое значение на древнем 200-километровом пути Кёч йолу («Путь миграции»).

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Хотя зимние условия могут быть экстремальными, Хыналыг является фантастическим примером человеческой стойкости, поскольку полукочевой народ Хыналыга ежегодно мигрирует между летними и зимними пастбищами. Для посетителей села открыты древние пешеходные тропы, ведущие к захватывающим дух панорамам Кавказских гор. В деревне можно приобрести традиционные варежки ручной работы, которые защитят вас от холода!

Более подробную информацию о пеших походах по живописным северным горам Азербайджана можно найти на веб-сайте Azerbaijan Travel.

© Государственное агентство по туризму Азербайджана

Нахчыван: далёкая и девственная зимняя красота

Уединённая природа города Нахчыван, расположенного в дальнем западном эксклаве, способна предложить редкий зимний опыт, включающий наслаждение природными красотами и наследием. В качестве отправных точек могут служить город Нахчыван и средневековый город Ордубад.

Нахчыван — родина гор Малого Кавказа, где вы найдёте новейший горнолыжный курорт Азербайджана Агбулаг, расположенный недалеко от одноименного села на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Курорт подходит как для новичков, так и для опытных лыжников. Здесь есть лыжная школа, семейные развлекательные парки и отель.

Село Кюкю в Шахбузском районе круглый год привлекает любителей природы. Зимой тропы становятся особенно живописными, открывая возможности исследовать заснеженные долины и близлежащие минеральные источники, такие как природный источник Гюрбулаг, вода в котором, как считается, обладает лечебными свойствами.

Сочетание спокойной обстановки и относительно и не слишком длительных прогулок превращает Нахчыван в сокровенную жемчужину для любителей пеших походов, ищущих более тихого зимнего отдыха.

Агбулаг Государственное агентство по туризму Азербайджана

Прочувствуйте зимнюю магию Азербайджана

Зимний сезон в Азербайджане открывает массу возможностей для активных путешественников. Будь то катание на склонах, исследование тихих троп или наслаждение сытной азербайджанской кухней в горном селе, зима в Азербайджане передает всю суть волшебства этого времени года.

Менее известные зимние развлечения в Азербайджане идеально подходят для тех, кто ценит открытия и спокойствие, позволяя насладиться дикой, сезонной красотой Азербайджана и тёплыми моментами отдыха.