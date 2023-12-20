Исследуя заснеженные горы Азербайджана

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На восточной оконечности Кавказских гор, недалеко от Каспийского моря, находится одно из самых сокровенных мест Евразии с заснеженными склонами и захватывающими дух видами, где располагаются горнолыжные курорты Азербайджана.

Если вы хотите провести зимний отпуск необычно, лучшего места, чем этот регион с современными объектами и богатой культурой, не найти. Лыжный сезон в этих местах обычно длится с декабря по март, но и в другое время здесь есть на что посмотреть и чем заняться. Здесь найдется занятие по душе в любое время года: доступны катание на лыжах и санках, верховая езда, параглайдинг, прогулки на снегоступах и пешком, а в конце дня — дегустация блюд региональной кухни.

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Благодаря инвестициям Азербайджана в туристическую инфраструктуру страна стала доступнее, чем когда-либо. Хотя здесь постоянно открываются новые объекты, основными горнолыжными курортами остаются Шахдаг, Туфандаг и Агбулаг. На всех трех курортах вас ждут широкий выбор развлечений и нетронутые снежные пейзажи.

Крупнейшим горнолыжным курортом на Кавказе является горный курорт Шахдаг, принимающий отдыхающих любого уровня: от полных новичков до самых смелых лыжников, готовых преодолеть более 30 километров трасс.

Шахдаг, расположенный на высоте около 2 500 метров в трех часах езды от Баку, предлагает посетителям широкий спектр развлечений как летом, так и зимой, и располагает целым рядом чрезвычайно комфортабельных отелей.

Среди них — отель Park Chalet с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной и роскошный отель Pik Palace с комфортабельными номерами, открытым подогреваемым бассейном и спа-салоном. К услугам гостей в обоих отелях просторные элегантные номера, из которых открывается потрясающий вид на горы.

В горнолыжных школах Шахдага есть как инструкторы и трассы для любого уровня подготовки, так и немало развлечений для тех, кто не катается на лыжах. В зимние месяцы здесь можно покататься на снегоходах и тротинетах, погулять на снегоступах, а круглый год — заняться параглайдингом, верховой ездой, стрельбой из лука и покататься на канатной дороге. Любимое развлечение — захватывающий аттракцион для любителей адреналина Alpine Coaster, сочетающий в себе американские горки и сани и развивающий скорость до 42 километров в час.

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Стоит посетить и близлежащую деревню Лаза, хотя бы ради впечатляющих водопадов, которые зимой, когда они замерзают, используются для ледолазания.

Горнолыжный курорт Туфандаг © Бюро по туризму Азербайджана

Туфандаг, расположенный по другую сторону огромной горы Шахдаг, также предлагает идеальное сочетание приключений, природы и культуры. Он располагает 15 километрами безупречных трасс для сноубордистов и лыжников, а в школе на территории курорта есть достаточно трасс для начинающих.

Находящийся в нескольких минутах езды от международного аэропорта Габала горнолыжный курорт Туфандаг также отлично подходит для посещения самой Габалы, где отдыхающие могут осмотреть древние крепостные стены города, некогда бывшего крупным торговым центром на Шелковом пути. В расположенном неподалеку музее можно познакомиться с историей региона и его археологическими находками.

Примерно в часе езды к югу от Габалы находится обширный Шахдагский национальный парк — рай для экотуристов, где путешественникам может посчастливиться увидеть огромное количество представителей флоры и фауны, включая рысей, косулей, диких кабанов, шакалов и даже бурых медведей или беркутов.

На западе, отдельно от остальной части Азербайджана, расположен Нахичевань. Здесь туристов заинтересует село Агбулаг, где находится самый новый горнолыжный курорт Азербайджана.

Горнолыжный центр «Агбулаг», расположенный на высоте 2 000 метров над уровнем моря в горах Малого Кавказа, имеет идеальные условия для всех видов активного зимнего отдыха и оснащен оборудованием самого высокого уровня.

В лыжной школе вас ждут опытные инструкторы, работающие как с начинающими, так и с продвинутыми лыжниками, а для семей предусмотрены игровые площадки и развлекательные парки.

В Агбулаге, где предусмотрены гостиница на 38 номеров и сдаваемые в аренду три коттеджа, есть все необходимое для отдыхающих, а на день можно съездить в город Нахичевань, находящийся в часе езды. В Нахичевани расположено множество величественных памятников, таких как Дворец нахичеванских ханов XVIII века, где сейчас располагается музей.

Непременно стоит посетить Мавзолей Ноя, который в разных воплощениях существует с четвертого тысячелетия до нашей эры. Полагают, что расщелина на вершине близлежащей горы Иландаг образовалась, когда по ней плыл Ноев ковчег, а сам Ной здесь жил и умер.

Геометрические узоры из красного кирпича и бирюзовой плитки этого здания имеют схожий архитектурный дизайн (характерный для так называемой «нахичеванской школы») с расположенным неподалеку мавзолеем Момине-Хатун XII века, одним из наиболее завораживающих памятников Азербайджана.

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Катание на лыжах — не единственное занятие на этих курортах. Каждый из них предлагает целый ряд развлечений для незабываемого отдыха. Однако их объединяет одно — возможность испытать местное гостеприимство.

Азербайджанцы считают своим долгом безгранично заботиться о своих гостях. После целого дня на склонах чашка горячего ароматного чая с вкусными сладостями доставит огромное удовольствие.