В этом выпуске программы Explore Algeria мы погрузимся в самое сердце Алжира, где встречаются история и современность.
Наше путешествие начнётся в Касбе, внесённой в список ЮНЕСКО, — лабиринте узких улочек, воплощающем душу этого яркого города.
Далее мы посетим потрясающую мечеть Джамаа эль-Джазаир, символ архитектурной эволюции Алжира.
Наконец, мы насладимся вкусом традиционной алжирской кухни, отведав настоящий кускус. В Алжире органично сочетаются прошлое и настоящее, демонстрируя непреходящий дух столицы Алжира.