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Алжир как он есть: в путь по Касбе за чудесами и кулинарными изысками

Совместно с
Алжир как он есть: в путь по Касбе за чудесами и кулинарными изысками
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Cinzia Rizzi
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В этом выпуске программы Explore Algeria мы погрузимся в самое сердце Алжира, где встречаются история и современность.

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Наше путешествие начнётся в Касбе, внесённой в список ЮНЕСКО, — лабиринте узких улочек, воплощающем душу этого яркого города.  

Далее мы посетим потрясающую мечеть Джамаа эль-Джазаир, символ архитектурной эволюции Алжира.  

Наконец, мы насладимся вкусом традиционной алжирской кухни, отведав настоящий кускус. В Алжире органично сочетаются прошлое и настоящее, демонстрируя непреходящий дух столицы Алжира. 

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Туризм Алжир Алжир путешествия