Габалинский район Азербайджана — это не только красивая природа и приключения на свежем воздухе. Мы познакомимся с его богатой историей и кулинарными традициями, одновременно любуясь прекрасными видами.

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В этом выпуске программы «Открывая Азербайджан» корреспондент Euronews Анка Улеа исследует культуру и природу Габалы — зеленого региона у подножия Кавказских гор.

Ее путешествие начинается в селе Чухур-Габала, где покоятся руины древней столицы Кавказской Албании.

Археологи ведут раскопки на этом месте уже почти сто лет и обнаруживают артефакты, свидетельствующие о высоком уровне развития древней цивилизации.

Одна из самых удивительных находок — система подземных труб, датируемая VIII в. н. э. Как полагают историки, они использовались для ирригации или канализации.

На большом участке раскопок в Чухур-Габале также обнаружена хорошо сохранившаяся керамика, кости домашних животных и древняя печь, сильно напоминающая современную азербайджанскую печь тандыр.

Кулинарные традиции Габалы черпают вдохновение в этой богатой истории. Анка посещает местный ресторан Soyuq Bulaq, чтобы больше узнать о 2000-летнем рецепте кебаба дашараси, что переводится как «кебаб, приготовленный между камнями».

Это уникальное блюдо также известно как «кебаб на громовых камнях», потому что его можно приготовить только с помощью камней, в которые ударила молния.

После обеда Анка отправляется на горнолыжный курорт Туфандаг, чтобы подышать свежим воздухом и прокатиться на квадроцикле. Она восхищается панорамным обзором на местность и испытывает прилив адреналина, мчась вверх и вниз по горной дороге и наслаждаясь видами лыжных склонов под жарким летним солнцем с нового ракурса.