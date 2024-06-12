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Германия, Италия, Великобритания: жители этих европейских стран потратили больше всего на туризм в прошлом году

Туристы посещают древний Акрополь.
Туристы посещают древний Акрополь. Авторское право AP Photo/Petros Giannakouris, File
Авторское право AP Photo/Petros Giannakouris, File
By Euronews Travel
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Всемирная туристская организация ООН выяснила, в каких странах тратят больше всего средств на туризм, какие получают наибольший доход в этой сфере и какие направления стали наиболее посещаемыми в прошлом году.

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Немецкие, британские и итальянские туристы - одни из самых больших транжир, когда речь идет о путешествиях. Об этом свидетельствуют данные Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), которая фиксирует, какие страны тратят больше всего на туристическую сферу, кто получает наибольших доход и какие направление были самыми популярными в 2023 году.

Европейские страны возглавляют рейтинг в нескольких категориях - вот результаты.

В каких странах самые высокие расходы на туризм?

Больше всего тратят китайские туристы - их общая сумма в 2023 году составила около 183 миллиардов евро. С открытием границ для международных путешествий они обогнали американцев, которые в прошлом году потратили 114 миллиардов евро. Годом ранее туристы из США занимали первое место.

Третье место по расходам заняли немцы, потратившие в общей сложности 104 миллиарда евро, четвертое - британцы (102 млрд евро).

Канада, Италия, Индия, РФ и Южная Корея завершают список стран, потративших больше всего средств на туризм в 2023 году, причем Италия переместилась с 10-го на 7-е место.

Какие страны получают наибольшую прибыль от туризма?

Если говорить о доходах от туризма, то рейтинг возглавляют США, которые в 2023 году заработают 164 миллиарда евро. За ними следуют Испания, заработавшая 86 млрд евро, Великобритания с 69 млрд евро, Франция (64 млрд евро) и Италия (52 млрд евро).

Загорающие на пляже, Барселона, Испания
Загорающие на пляже, Барселона, ИспанияAP Photo/Joan Mateu, File

ОАЭ, Турция, Австралия, Канада, Япония, Германия, Саудовская Аравия, Макао (Китай), Индия и Мексика завершают список 15 стран, больше всего зарабатывающих на туризме.

Какие страны чаще посещают туристы?

Две европейские страны заняли первые места по количеству иностранных путешественников в прошлом году. Франция осталась самой посещаемой страной в мире со 100 миллионами иностранных туристов. Ожидается, что она повторит этот показатель и в 2024 году, так как в июле и августе в Париже принимает Олимпийские игры.

Испания заняла второе место с 85 миллионами. Обе страны опередили США (66 млн), Италию (57 млн) и Турцию (55 млн).

В общей сложности семь из десяти самых посещаемых направлений находятся в Европе, в их числе Германия и Австрия. Это делает наш континент одним из самых востребованных регионов, привлекающих наибольшее количество иностранных туристов.

Китай остается одним из самых популярных направлений на протяжении многих лет, но после введения строгих требований к въезду в страну после эпидемии COVID-19 число посетителей резко сократилось - с 65,7 миллиона в 2019 году до 35,5 миллиона в 2023-м.

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