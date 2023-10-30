Присоединяйтесь к нам, чтобы познакомиться с культурными и финансовыми достопримечательностями Гонконга

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Иностранцы составляют почти 10% от 7,5-миллионного населения Гонконга, причем экспатрианты работают в основном в таких отраслях, как банковское дело и финансы. Гонконг продолжает привлекать иностранных специалистов.

В этом выпуске программы Spotlight мы совершаем экскурсию по Гонконгу вместе с Себастьяном Чакером, главой представительства Allfunds в Гонконге. Возглавляемая им испанская компания, специализирующаяся на технологиях управления капиталом, располагается в Международном финансовом центре в финансовом районе.

По мнению Себастьяна, Гонконг является ключевым направлением для компаний, работающих в финансовой сфере. Он объясняет, что основными преимуществами Гонконга являются сильная нормативно-правовая база и инфраструктура мирового класса с развитым общественным транспортом и хорошо связанным с ним аэропортом. Он также отмечает разнообразие рабочей силы, состоящей из выходцев из Гонконга и иностранцев.

Себастьян проводит нас по самым интересным местам Гонконга. Первая остановка - Центральный рынок, "мокрый" рынок в стиле баухаус, который недавно был реконструирован и теперь здесь размещаются рестораны, художественные и культурные выставки, а также магазины.

Мы также отправимся в район Сохо по Центральному эскалатору, одному из самых больших наружных эскалаторов в мире. В районе Сохо мы посетим Центр Тай Квун, бывшую тюрьму Виктория и штаб-квартиру полиции, которая также была отреставрирована.

И, наконец, мы отправимся на Пик Виктория - одно из самых известных мест в городе, откуда открывается легендарный вид на гонконгские небоскребы.