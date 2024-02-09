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Туристка из Франции попала в тюрьму в Египте, после того как купленный в отеле сувенир приняли за древний артефакт

Натали попала под подозрение из-за статуэтки, которую она купила в торговом павильоне роскошного отеля.
Натали попала под подозрение из-за статуэтки, которую она купила в торговом павильоне роскошного отеля. Авторское право Ahmed Assem
By Rebecca Ann Hughes
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Туристка из Франции попала под подозрение в торговле древностями из-за статуэтки, которую она приобрела в качестве сувенира в гостинице.

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Поездка мечты в Египет обернулась кошмаром для 56-летней Натали после того, как ее обвинили в попытке вывезти домой древний артефакт в качестве сувенира.

Она попала под подозрение из-за статуэтки, которую купила в торговом павильоне гостиницы. Женщина была арестована в аэропорту Луксора и восемь дней провела под арестом.

Затем ей было предъявлено обвинение в хранении и незаконном обороте древностей.

4500-летний сувенир из отеля

После десяти дней путешествия по Египту Натали должна была вылететь домой из аэропорта Луксора. Во время проверки безопасности в ее чемоданах сотрудники таможни заметили "нечто любопытное".

Это была небольшая статуэтка, которая, по заключению экспертов, оказалась не копией, а оригинальным артефактом, которому 4 500 лет.

За день до вылета Натали купила сувенир в отеле Winter Palace за 250 евро.

"Меня очень привлек этот предмет - маленький человечек в набедренной повязке сидит, положив руки на колени. Я даже не подозревала, что он принесет мне неудачу", - рассказала она французской газете Le Figaro.

Арест и назначенный судом адвокат

Туристку заподозрили в торговле древностями и доставили в полицейский участок Луксора.

Здесь назначенный судом адвокат объяснил ей, что она считается подозреваемой и должна принести извинения.

"Было очень тяжело осознавать, что он вообще не защищал мои интересы", - говорит Натали, которая пришлось познакомиться с местной судебной системой.

Путешественницу отправили в маленькую камеру, где она провела ночь вместе с 40 другими арестованными.

Жан-Франсуа Риаль, генеральный директор туристического агентства Voyageurs du Monde, организовавшего поездку, пришел ей на помощь.

"За тридцать лет работы в Египте нам никогда не приходилось иметь дело с подобными случаями, у нас очень хорошая сеть, и это помогло нам улучшить условия содержания Натали в последующие дни, но ускорить процедуры было очень сложно, поскольку дело взяла в свои руки госбезопасность", - сказал Риаль французской газете Le Figaro.

"Служба госбезопасности делает то, что хочет, и даже Абдель Фаттах ас-Сисси [президент Египта] не имеет над ними полного контроля", - добавил он.

Через два дня Натали предстала перед франкоговорящим судьей. Чтобы доказать, что статуэтка является копией, владелицу галереи попросили назвать адрес производственной мастерской, где на полках стоят похожие модели.

В конце концов, благодаря вмешательству французского посла в Каире Эрика Шевалье ее посадили на самолет в Париж.

Пожизненный запрет на въезд в Египет

"Насколько я понимаю, мне пожизненно запрещен въезд в страну", - сказала Натали изданию Le Figaro после пережитого испытания.

Однако она не намерена оставлять это дело без внимания. Ее адвокат говорит, что она будет добиваться отмены запрета и официального прекращения дела.

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