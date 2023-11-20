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Париж зажёг экологичные рождественские огни

Пара наблюдает за иллюминацией Елисейских полей
Пара наблюдает за иллюминацией Елисейских полей Авторское право Lewis Joly/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Париж готовится к Рождеству. Елисейские поля осветились "особенно экологичными" огнями

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До Рождества еще больше месяца, но Париж уже решил открыть праздничный сезон красочной церемонией на Елисейских полях.

Воспетая Джо Дассеном центральная улица французской столицы озарилась рождественскими огнями с легкой руки мэра Анн Идальго и президента комитета Елисейских полей Марка-Антуана Жаме.

По его словам, "эти огни особенно экологичны. Энергопотребление огней на Елисейских полях эквивалентно потреблению энергии в квартире, где проживают четыре человека. С 2007 года нам удалось сократить использование электроэнергии на 98% за счет изменения процессов, оборудования, снабжения."

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