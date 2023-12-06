Air Samarkand. Для развития туризма в Самарканде создана новая авиакомпания

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Благодаря новой авиакомпании один из старейших и самых интригующих городов Азии вскоре станет еще более доступным для иностранных гостей.

Air Samarkand планирует запустить чартерные и регулярные рейсы из второго, по величине, города Узбекистана Самарканда, в течение следующих 12 месяцев по многим направлениям. В начале следующего года авиакомпания начнет совершать полеты в города Турции, Вьетнама, Малайзии, Индонезии и Китая, а в 2024 году к ним добавятся города Европы.

«Эдем Востока»

Названный Всемирной туристической организацией ООН (ООНВТО) мировой столицей культурного туризма, Самарканд датируется седьмым и восьмым веками до нашей эры и вызывает живой интерес среди бизнеса и туристов, благодаря сочетанию древнего наследия и современной инфраструктуры.

Новое направление для посетителей со всего мира. Один из основателей Air Samarkand Бахтиёр Фазылов объясняет, что стоит за трансформацией города:

«В реформированном Узбекистане произошел значительный рост частных инициатив, в частности, в преобразовании древнего города Самарканда, известного во всем мире благодаря своей роли на Великом Шелковом пути.

«Условия, созданные руководством страны, позволили реализовать весь потенциал Самарканда. В частности, это произошло за счет улучшения городского аэропорта и обеспечения большего комфорта для жителей и иностранных гостей, прибывающих по воздуху, а также за счет улучшения транспортного сообщения Самарканда за счет развития новых авиакомпаний, таких как Air Samarkand. Следовательно, эта инициатива направлена на раскрытие потенциала Самарканда для развития туризма, торговли, научных исследований и различных других видов деятельности».

Фазылов, родившийся в Самарканде, ведущий бизнесмен Узбекистана, вложил значительные средства в свой родной город, построив как новый терминал аэропорта, так и крупнейший элитный курорт в Центральной Азии недалеко от города.

Инфраструктура мирового класса и древнее наследие

Генеральный директор Air Samarkand Антон Ходжаян говорит: «Огромные суммы были инвестированы в инфраструктуру мирового класса, начиная с первоклассных аэропортов, эффективной сети общественного транспорта, включающей высокоскоростные поезда, и современных отелей, в том числе четырех- и пятизвездочных. Объединив этот новый фундамент с невероятным древним наследием региона, Самарканд готов и действительно быстро займет место на глобальной туристической карте».

Ходжаян считает, что Air Samarkand сыграет ключевую роль в превращении Самарканда и Узбекистана в одно из привлекательных направлений для иностранных гостей.

«Создание любой новой авиакомпании обычно несет в себе определенный коммерческий риск. Но что касается Air Samarkand, то в нашем распоряжении имеется невероятный набор возможностей для привлечения туристов и деловых путешественников, а наши школы и университеты мирового класса привлекут в этот регион студентов со всего мира.

«Air Samarkand поможет возглавить будущее развитие Узбекистана как нового туристического, культурного, делового и образовательного центра в Центральной Азии».

Авиаперевозчик с полным спектром услуг

Авиакомпания с полным спектром услуг уже приняла свой первый широкофюзеляжный самолет Airbus A330-300, который будет выполнять рейсы на дальние и средней дальности маршруты. А узкофюзеляжные самолеты Airbus A320 вскоре соединят Самарканд с более близкими городами, причем все рейсы будут напрямую в международный аэропорт Самарканда.

Эти современные, безопасные и экономичные самолеты Airbus избавят от необходимости летать с пересадкой в Ташкенте и других региональных аэропортах.

Air Samarkand стремится конкурировать с другими признанными перевозчиками, предлагающими полный спектр услуг по доступной цене – с питанием и напитками в полете, просторным хранилищем для ручной клади и бортовой развлекательной системой (IFE), показывающей международные фильмы на экранах, встроенных в каждое сидение в салоне самолета.

Ходжаян говорит, что параллельно с прибытием его первых самолетов авиакомпания завершает переговоры с аэропортами целевых направлений и в ближайшие недели начнет свои первые чартерные рейсы, а вскоре после этого начнутся регулярные рейсы в различные ведущие города.

«В течение последних 12 месяцев мы тщательно разрабатывали нашу бизнес-стратегию, одновременно нанимая опытных профессионалов в бизнесе авиаперевозок и талантливую команду пилотов и бортпроводников для предоставления нашим клиентам исключительного обслуживания на борту», — сказал Ходжаян.

«У нас есть амбициозный план быстрого роста Air Samarkand, для предоставления прямых, безопасных и высококачественных рейсов в растущее число городов Европы и Азии. Мы быстро нарастим объемы перевозок, позволющих увеличить число посетителей этого исторического региона Самарканд».

Слияние старого и нового Самарканда

Самарканд самым органичным образом сочетает древнее наследие с новыми возможностями для современного путешественника.

Впечатляющий новый терминал аэропорта открылся в 2022 году и теперь обслуживает более 800 000 пассажиров в год. Созданный в виде открытой книги, символизирующей «Новую астрономическую таблицу Курагони» великого узбекского ученого Мирзо Улугбека, он представляет собой впечатляющее зрелище для прибывающих пассажиров.

Мечети, средневековые сокровища и многое другое

© Silk Road Samarkand

Расположенный всего в восьми километрах от города и, следовательно, являющийся одним из ближайших аэропортов для любого крупного мегаполиса, что дает возможность посетителям быстро оказаться в процветающем центре торговли шелком, на знаменитом Шелковом пути. Это сердце древних и средневековых туристических достопримечательностей страны в Самарканде и прилегающих регионах Бухары, Хивы, Шахрисабза и Зааминского национального парка.

Посетители могут полюбоваться древними мечетями, средневековыми сокровищами, историческими памятниками и музеями с артефактами прошлых веков.

Удобства 21 века

Древнее наследие сочетается с новыми возможностями даже для самых требовательных иностранных гостей.

Многофункциональный туристический центр Silk Road Samarkand – первый международный туристический курорт в Средней Азии – занимает территорию в 260 гектаров и включает в себя восемь отелей мирового уровня, парки, спортивные арены, рестораны, кафе и бары, международный конгресс-центр и культурные объекты. Четырех- и пятизвездочные отели и другие первоклассные объекты были спроектированы международными архитекторами, чтобы гармонично влиться в окружающее древнее наследие.

«Вечный город» воссоздает дух древнего города с его историей и традициями парфянской, эллинистической и исламской культур. На узких улочках под бирюзовыми куполами расположены магазины узбекских художников, гончаров и других ремесленников, мозаичные дворцы и высокие минареты, образующие впечатляющий горизонт, а также рестораны с национальными блюдами разных эпох и регионов этой захватывающей страны.

Новый город включает в себя блестящие административные и коммерческие здания, культурные центры и образовательные кампусы для студентов.

Ходжаян говорит: «Запуск авиакомпании Air Samarkand является значительным шагом в развитии Узбекистана как туристического, культурного, делового и образовательного центра. Самарканд представляет собой уникальное сочетание древнего наследия и современной инфраструктуры. Прошлое и будущее сейчас соединились в Самарканде».