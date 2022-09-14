Узбекистан открывает перспективы будущим инвесторам

«Партнерский материал» - бренд-контент, оплаченный и контролируемый рекламодателем, а не редакцией Euronews. Этот контент создан коммерческими подразделениями без участия редакции Euronews или новостных журналистов. Финансирующий партнер контролирует темы, содержание и окончательное утверждение в сотрудничестве с коммерческим продакшн-отделом Euronews.

Увеличение прозрачности и смелые реформы последних пяти лет обеспечили экономике Узбекистана такие темпы роста, что для многих они стали неожиданностью. Но сможет ли президент Шавкат Мирзиёев исполнить свою мечту и создать вторую по величине экономику в СНГ после России?

Только при условии значительных инвестиций как дома, так и в международных масштабах. 22 августа на состоявшемся в Ташкенте открытом диалоге г-н Мирзиёев четко заявил о своем намерении развеять любые сомнения потенциальных инвесторов, обуздать инфляцию и поднять суверенный рейтинг Узбекистана.

На мероприятии присутствовали главы министерств и департаментов, отвечающих за экономику, торговлю, строительство и инвестиции, а также руководители коммерческих компаний.

Заложить плодородную почву для бизнеса

За 12 месяцев, миновавших с тех пор, когда в рамках постоянного стремления привлечь иностранные инвестиции президент Мирзиёев объявил, что 20 августа станет национальным «Днем предпринимателя», в стране открылось рекордное число новых бизнесов – более 55 тыс. Доходы некоторых предприятий превышают 1 млн долл. США.

Президент ведет открытый диалог с предпринимателями: объявлены новые инициативы, льготы и преференции – 22-08-2022 © Silk Road Samarkand

«Мы переходим к очень важному и решающему этапу на пути к построению Нового Узбекистана, – сказал президент Мирзиёев собравшимся на мероприятии. – Сегодня как никогда важны ваша самоотверженная работа, а также инновационное мышление и современный подход, и я считаю, что вы подаете отличный пример представителям всех областей».

Идея, легшая в основу проведения открытого диалога, заключается в обсуждениях текущих и потенциальных вопросов, вызывающих у предпринимателей озабоченность, в рамках девяти тематических встреч.

Число апелляций на принятые ранее решения, поданных владельцами бизнесов уменьшилось почти вдвое (с 15 тыс. в 2022 г. до 8,5 тыс. в 2022 г.). При этом очевидно, что многие вопросы уже решены благодаря продемонстрированному в прошлом году стремлению правительства оптимизировать бюрократические процедуры, упростить законодательство и защитить предпринимательство.

На открытом диалоге обсуждались различные методы поддержки местных частных предприятий. Одна из ключевых встреч была посвящена бедности, собственности и разделению зданий, поскольку с этим были связаны многие вопросы, поднятые предпринимателями.

Ислам Джасимов, первый заместитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана, обнадежил присутствующих следующими словами: «Наша главная задача — повысить степеньсвободы предпринимательства в Узбекистане. Это очень важный показатель, определяющий привлекательность предпринимательской деятельности. А насколько свободными себя чувствуют наши предприниматели – насколько они свободны в получении кредитов, земли, покупке зданий и защите своих интересов и собственности?»

Среди представленных на мероприятии инициатив были, в частности, введение единой ставки налогообложения для предприятий малого бизнеса, а также дополнительной налоговой льготы на ближайшие 12 месяцев. На данный момент этими мерами смогут выгодно воспользоваться примерно 370 тыс. предпринимателей.

Также было объявлено о финансировании малого бизнеса и удвоении гарантий со стороны Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности Узбекистана. Таким образом, кредиты смогут получить не менее 15 тыс. предпринимателей.

Снижение ставки НДС (до 12%) вступит в силу 1 января 2023 г., и это обеспечит дополнительное снижение налоговой нагрузки на бизнес.

Целенаправленная работа в последние годы также велась с иностранными потенциальными инвесторами. Договоры о недопущении двойного налогообложения заключены с 54 странами. На данный момент в стране работают более 12 000 частных предприятий с участием иностранного капитала.

Узбекистан входит в зону свободной торговли стран СНГ и параллельно с проведением широкомасштабных экономических реформ ведет переговоры о вступлении в ВТО.

Экономическое процветание вопреки обстоятельствам

Несмотря на пандемию и недавние кризисы в экономике, показатели Узбекистана оказались выше прогнозных. По данным отчета Всемирного банка, в 2022 г. ВВП Узбекистана в пересчете на душу населения вырос до 2100 долл. США. Т. Е. рост этого показателя составил 4,3%. Всемирный банк отметил, что в 2023 г. Рост ВВП может достичь 5,3%.

Аналитики предсказывают, что ВВП на душу населения достигнет 4000 долл. США к 2030 г., что позволит Узбекистану войти в число стран с «доходами выше среднего».

Экономический рост в стране распределен по различным секторам. Узбекистан богат такими полезными ископаемыми как природный газ, нефть, золото, серебро, уран, уголь и медь. Страна является одним из ведущих мировых производителей хлопка и шелка. История этих промыслов уходит корнями в IV век.

Мягкие зимы и 320 солнечных дней в году обеспечивают отличную основу для сельского хозяйства. В Узбекистане огромные фруктовые сады и виноградники. Кроме того, в стране работают такие отрасли, как текстильная, кожаная, производство удобрений, фармацевтическая и автомобильная.

Также идет развитие туризма. Узбекистан насчитывает более 7500 исторических городов, а Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабз, как и «небесные горы» Тянь-Шань, отнесены к мировому наследию ЮНЕСКО.

Открытие границ Узбекистана является частью усилий, которые правительство предпринимает, чтобы превратить страну в международного игрока. Этот шаг лишь повысит уверенность среди тех, кто рассматривает возможность инвестиций в быстрорастущую узбекскую экономику.