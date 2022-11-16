Что саммит Шанхайской организации сотрудничества означает для Европы?

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступил в роли председателя на встрече глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде

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На фоне продолжающейся нехватки энергоресурсов и роста инфляции в Европе Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может заполнить лакуну, образовавшуюся из-за санкций против России.

На последнем саммите этой организации, прошедшем с 15 по 16 сентября в Самарканде (Узбекистан), члены ШОС обсуждали торговые связи и двусторонние взаимоотношения, включая возможности наращивания бизнеса между странами Центральной Азии и Запада.

В течение последних семи месяцев объемы производства электроэнергии и запасы газа в Европе упали в связи с санкциями, которые ЕС и США наложили на Россию из-за непрекращающегося конфликта в Украине.

Несколько центральноазиатских стран, входящих в ШОС, и особенно Китай, уже имеют торговые связи с Западом. Тем не менее, на саммите были выделены возможности создания новых торговых альянсов с участием других государств, уже входящих в ШОС, или стран, которые войдут в эту организацию в будущем — в ответ на растущий в Европе спрос.

ШОС, по-видимому, уже обладает достаточным количеством ресурсов для создания автономного торгового альянса в Европе без участия России, что может стать свидетельством отхода от глобализации в исторических масштабах. В ноябре в Самарканде также состоится Самаркандская конференция по взаимосвязанности между ЕС и Центральной Азией. На этой конференции соберется целый ряд высокопоставленных представителей, включая Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля. Конференция сосредоточится на кооперации между регионами в таких областях как цифровизация, транспорт и логистика, энергетика, водные ресурсы.

Смена организационной идентичности ШОС на более функциональную и нацеленную на конкретные вопросы чрезвычайно важна, чтобы охватить проблемы, которые встают перед странами-членами.

Цель многих входящих в ШОС государств — преобразовать эту организацию в структуру с четкими экономическими задачами, ориентированными на инфраструктуру, например, развитие транспортных маршрутов, диверсификация каналов взаимосвязанности, стабилизация цепочек поставок и развитие более широких возможностей для поколения роста.

Что такое Шанхайская организация сотрудничества?

Альянс, первоначально основанный в 1996 году как объединение стран по политическим и экономическим интересам, а также интересам безопасности. В данный момент ШОС является одной из крупнейших организаций в мире. На долю входящих в ШОС стран приходится более 30% мирового ВВП.

Имея в своем составе Китай – одно государств-основателей и крупнейшую экономическую державу – ШОС стабильно росла с 2001 года, а в 2017 году к Узбекистану, России, Таджикистану, Киргизстану и Казахстану присоединились Пакистан и Индия.

Сегодня ШОС охватывает более 60% территории Евразии и 40% мирового населения, а Центральная Азия является одним из наиболее многообещающих регионов роста, входящих в эту организацию.

В работе последнего саммита ШОС принимали участие несколько стран-наблюдателей: Иран, Афганистан, Беларусь и Монголия, а также партнеры по диалогу: ОАЭ, Турция, Армения и Иран.

Наряду с торговлей, приоритетное место на саммите было отведено наращиванию сотрудничества в таких областях как безопасность, экономика и гуманитарная сфера.

Продвижение диалога на международном уровне – Самаркандская инициатива солидарности

Во время работы саммита Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев объявил о создании Самаркандской инициативы солидарности – соглашения, нацеленного на обеспечение мира и стабильности, широкого международного сотрудничества и продвижения устойчивого развития человечества.

Эта инициатива ставит своей целью расширение международного диалога «свободного от геополитического соперничества, идеологических противоречий и споров».

«С древнейших времен Самарканд выступает как центр духовного, экономического, культурного и научного обмена между народами, живущими на огромной территории от Восточной Азии до Северной Африки, Ближнего Востока и Европы, – сказал Президент Мирзиёев. –

На протяжении веков здесь создавалась особая культура плодотворного взаимодействия между представителями различных цивилизаций».

Президент также объявил об организации международного форума, который состоится в Самарканде в 2023 году, что было тепло воспринято делегатами саммита ШОС.

Реагируя на эту инициативу, участники отметили следующее: «Мы приветствуем Самаркандскую инициативу солидарности, предложенную Президентом Республики Узбекистан в целях общей безопасности и процветания, поскольку она нацелена на обеспечение мира и стабильности, широкого международного сотрудничества и продвижения устойчивого развития человечества».

Параллельно, данная инициатива была передана на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, где она была представлена как отвечающая принципам Декларации тысячелетия ООН и придерживающаяся всеобщему стремлению к миру и безопасности.

«Целью данной инициативы является вовлечение в глобальный межцивилизационный диалог всех тех, кому небезразлично наше общее будущее, кто готов, несмотря на разногласия, искать согласованные подходы и решения, кто разделяет принципы "духа Самарканда", – заявил Президент Мирзиёев. –

Мы предлагаем совместно рассмотреть вопросы практической реализации данной инициативы в следующем году на Самаркандском международном форуме, в котором будут участвовать политические лидеры, авторитетные представители общественности, бизнеса, а также научного и экспертного сообществ».

Президент Мирзиёев сказал, что в скором времени он распространит «программу действий» среди всех партнеров Узбекистана.

Всеобщее видение

Беспрецедентным результатом саммита стало принятие 44 документов, охватывающих как стратегическую, так и концептуальную повестки.

Эти соглашения определяют комплексное расширение взаимодействия в сфере торговли, развития инфраструктуры и промышленности, ускорения зеленого и цифрового преобразования, совместной борьбы с инфекционными заболеваниями, отрицательными последствиями изменения климата, а также в нескольких других областях, задающих главные направления дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества.

Совместные решения предполагают обсуждение вызовов, встающих перед международным сообществом. Они призваны укрепить социально-экономическую и политическую стабильность.