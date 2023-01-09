Как природный газ может раскрыть подлинный экономический потенциал Узбекистана

«Партнерский материал» - бренд-контент, оплаченный и контролируемый рекламодателем, а не редакцией Euronews. Этот контент создан коммерческими подразделениями без участия редакции Euronews или новостных журналистов. Финансирующий партнер контролирует темы, содержание и окончательное утверждение в сотрудничестве с коммерческим продакшн-отделом Euronews.

Реализация больших планов Узбекистана по превращению в крупного международного игрока химической отрасли идет полным ходом. В центре этого процесса — уже построенный завод по превращению природного газа в жидкие углеводороды стоимостью 2,83 млрд евро и строительство комплекса по переработке метанола в олефины стоимостью более 3 млрд евро.

Узбекистан богат метаном, основным компонентом природного газа. Просто спросите Китай, который до недавнего времени был крупным покупателем непереработанного узбекского газа, или любого автовладельца в самом Узбекистане.

Согласно опубликованному в июне государственному отчету, почти две трети транспортных средств страны оснащены двигателями, работающими на метане. Для сравнения, по данным британской транспортной исследовательской организации RAC Foundation, в Великобритании 95% транспортных средств имеют бензиновый или дизельный двигатель.

Более того, стараясь рационально использовать богатство природных ресурсов, Министерство энергетики ускоряет реализацию планов по переориентации применения газа, стремясь преобразовать страну, ее внутреннюю индустрию и экспорт.

Первым этапом этой программы стало строительство огромного комплекса UzGTL в Кашкадарьинской области на юго-востоке Узбекистана. Этот завод уже введен в строй и выпускает дизельное и авиационное топливо, но, когда он выйдет на полную мощность, на нем будут выпускаться 1,5 млн т готовых жидких продуктов, в том числе 307 000 т реактивного топлива, 724 000 т дизельного топлива, 437 000 т нафты и 53 000 т сжиженного газа.

Следующим пунктом повестки является строительство газохимического комплекса МТО («метанол в олефины») в Каракуле Бухарской области. На этом ГХК в новейшем ректоре с псевдоожиженным слоем метанол будет преобразовываться в этилен, пропилен и воду.

ГХК сможет выпускать более 730 000 т готовых высокоценных полимерных продуктов, что будет достаточно, чтобы полностью удовлетворить внутренний спрос и существенно сократить необходимость в импорте сходного сырья. Он также позволит Узбекистану начать экспортировать увеличенные объемы продукции в страны СНГ, Китай, Турцию и страны Юго-восточной Азии.

«Создание таких продуктов на основе собственного природного газа не только удовлетворит запросы нашей страны, но и существенно увеличит приток в Узбекистан валютных средств, не связанных с экспортом сырья», – сказал на состоявшемся в прошлом году деловом форуме «ГХК МТО: Технологии нового Узбекистана» бывший Министр энергетики Узбекистана Алишер Султанов.

После прихода к власти нового правительства Шавката Мирзиеева в 2016 г. руководство страны столкнулось с крупной проблемой: быстрый прирост населения привел к увеличению спроса на импортированный бензин и другие продукты, что, в свою очередь, вызвало рост цен.

При этом рост населения также привел к повышению необходимости в рабочих местах.

В результате, Министерство энергетики сосредоточилось на изменении баланса экономических возможностей, которые имеются в стране благодаря ее природным богатствам.

ГХК МТО призван обеспечить радикальные изменения в энергетике, поскольку вся экономика проходит через серьезное реформирование с привлечением иностранных технологий, специалистов и капитала.

В Каракуле создана свободная экономическая зона (CЭЗ), предлагающая внутренним и иностранным инвесторам налоговые льготы, а также позволяющая проводить экспортно-импортные операции в различных валютах.

В соответствии с государственными планами, в течение ближайших 20 лет это поможет создать 2300 высококвалифицированных рабочих мест и обеспечит дополнительные налоговые поступления на сумму более 2 млрд долларов США.

Генеральный директор газохимического комплекса MTO — компании, стоящей за этим предприятием — сказал: «Это будет уникальное предприятие. Мы создаем полную производственную цепочку от метана до полимеров.

Проект чрезвычайно интересный. Он обещает принести экономике Узбекистана огромные выгоды. В течение нескольких лет люди станут свидетелями развития совершенно новых производственных отраслей как в кластере, к развитию которого мы уже приступили в Каракульской СЭЗ, так и за его пределами.

Я считаю наш комплекс фундаментом реиндустриализации Узбекистана».

В проекте ГХК МТО участвуют технологические и экологические компании из Китая, США, Великобритании и Италии, что указывает на его глобальную экономическую привлекательность.

На предприятии будут выпускаться полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полипропилен (ПП), этиленвинилацетат (ЭВА) и полиэтилен высокого давления (ПЭВД).

Эти химические продукты используются в производстве деталей автомобилей, игрушек, медицинской посуды, ковровых покрытий, труб, тканей и солнечных батарей.

Они также широко применяются в сельском хозяйстве, фармацевтике, автопроизводстве и электротехнике.