Узбекистан уверенно движется к статусу международного химического гиганта

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Превращение Узбекистана в крупного глобального игрока с области химикатов и газа стало еще на шаг ближе к реальности.

Министерство энергетики стремится диверсифицировать национальную экономику и вывести страну из статуса чистого импортера массовых товаров, например, полимерных продуктов. В центре этой инициативы — газохимический комплекс МТО.

Расположенный в Каракуле Бухарской области комплекс стоимостью 3,7 млрд долларов США занимает площадь 225 га. После открытия в 2025 г., на нем будет производиться 1,1 млн т полимерных материалов.

Комплекс будет выпускать полипропилен, полиэтилен высокого и низкого давления, этиленвинилацетат и полиэтилентерфталат. Последние три из этих материалов будут производиться в стране впервые.

Производство будет основано на сухом природном газе, поступающем с месторождения Мубарек. Перед превращением в высокоценные полимеры газ будет обрабатываться на самых современных производственных мощностях.

Солнечные батареи, детали автомобилей, обувь, спортивное оборудование, трубы, крепежные детали, мебель, шлемы, пищевая упаковка и половые покрытия – это лишь некоторые из повседневных товаров, в изготовлении которых используются такие полимеры.

Газохимический комплекс будет выпускать достаточно сырья, чтобы удовлетворить внутренний спрос и существенного снизить необходимость импортировать сходные товары.

Разворачиваемое на предприятии производство увеличит поставки в различных отраслях, включая сельское хозяйство, текстильную промышленность, парафармацевтику, электротехнику и автомобильную отрасль.

Комплекс, расчетный срок эксплуатации которого составляет примерно 25 лет, создаст 2000 рабочих мест напрямую, а также более 10 000 смежных рабочих мест лишь в одной Бухарской области. Для государства это означает налоговые поступления на сумму 14 млрд долл. США. Кроме того, предприятие подписало договор о строительстве завода по производству метанола с американской компанией Air Products.

Завод будет называться «Метанольный остров». На нем планируется выпускать 1,34 млн т метанола в год.

Предприятие по выпуску метанола обеспечит устойчивые поставки метилового спирта, водорода и других промышленных газов, например, кислорода и азота, необходимых для производственных процессов газохимического комплекса МТО.

Масрур Шакиров, генеральный директор газохимического комплекса МТО, говорит: «Мы чрезвычайно рады, что нашим партнером по этому комплексу является Air Products, ведущая мировая компания по производству промышленных газов.

Компания Air Products продемонстрировала, что является надежным поставщиком решений и способна гарантировать нам как высокое качество, так и необходимый объем поставок. Инвестиции, проведенные Air Products, подчеркивают уровень заинтересованности, проявленный западными компаниями к возможностям, которые открывает промышленное развитие Узбекистана».

Помимо этой американской компании, в процессе разработки и строительства комплекс тесно сотрудничает с целым рядом международных корпораций, включая John Wood Group (Великобритания), Hyundai (Южная Корея), Sinopec (Китай), Topsoe (Дания), Lummus Technology (Нидерланды) и Versalis (Италия).

Владельцем ГХК МТО является Saneg, самая крупная частная нефтегазовая компания Узбекистана. Бахтиёр Фазылов, председатель правления Saneg, сказал: После полного ввода в эксплуатацию газохимический комплекс МТО будет играть фундаментальную роль в преобразовании экономического потенциала Узбекистана. Это предприятие внесет вклад в развитие новых отраслей по производству товаров с высокой добавленной стоимостью и создание тысяч квалифицированных рабочих мест по всему Узбекистану.

© Silk Road Samarkand

Одна из основных задач данного проекта – сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет применения лучших из доступных технологий и оборудования, а также отход от традиционно используемых установок по переработке олефинов в этанол (МТО), работающих на угле.

В соответствии с поставленными экологическими задачами, сотрудники комплекса добровольно приняли участие в двухдневном проекте по чистке и уборке в честь Всемирного дня охраны окружающей среды.

Десятки членов коллектива, в том числе члены группы старшего руководства из головного офиса в Ташкенте и сотрудники, работающие на площадке в Каракуле, отправились к Чарвакскому водохранилищу в Бостанлыкском районе, а также в древний Пайкенд в Бухарской области.

Всего за два дня в этих популярных среди туристов местах волонтеры собрали более 200 кг мусора и брошенных предметов.

Вещи, подлежащие вторичной переработке, были отправлены на нее. Менеджер ГХК МТО по окружающей среде, социальным вопросам и внутрикорпоративным отношениям Артем Ушаков отметил: «Такие разовые акции, безусловно, оказывают положительное воздействие на экологическую ситуацию, но, тем не менее, мы не должны забывать, что это лишь временное решение.

Для всех нас чрезвычайно важно, чтобы бережное обращение с природой и правильная утилизация мусора, его максимально возможная вторичная переработка стали правилом.

То, как мы обращаемся с окружающей средой сейчас, влияет не только на нашу жизнь, но и на будущее наших детей и внуков».

Под наблюдением мировых промышленных гигантов Узбекистан готов к построению динамичной и более «зеленой» химической экономики.