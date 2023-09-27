КНДР высылает незаконно проникшего в страну американца

Официальное информационное агентство сообщает, что на допросе военнослужащий Трэвис Кинг признался в незаконном проникновении на территорию КНДР. Он объяснил это "неприязнью к бесчеловечному обращению и расовой дискриминации" в рядах американской армии

В руководстве Северной Кореи заявили о высылке американского солдата Трэвиса Кинга, который во время экскурсии в Демилитаризованную зону в июле этого года незаконно пересек межкорейскую границу.

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Он объяснил это "неприязнью к бесчеловечному обращению и расовой дискриминации" в рядах американской армии

О времени и дате депортации американца из страны не сообщается.