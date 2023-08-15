У главы МИД Германии опять сломался самолет

Глава МИД Германии была вынуждена прервать полет в Австралию из-за технической неполадки в правительственном самолете.

Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Австралию, Новую Зеландию и Фиджи отменен из-за технической неполадки в правительственном самолете.

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Отправившийся в Канберру Airbus A340 с министром на борту сел в Абу-Даби для дозаправки, однако после взлета из ОАЭ экипаж принял решение вернуться в аэропорт столицы Объединенных Арабских Эмиратов из-за проблемы с закрылками.

Министерство обороны заверило, что парк правительственных самолетов находится на "техническом уровне солидной авиакомпании", недавно в нём появились два новых борта, еще один достраивается, а старые аэробусы вскоре будут выведены из эксплуатации.

"Что касается самолетов A340 я могу сообщить вам, что окончание срока службы одного из них запланировано на сентябрь 2023 года, а другого - на конец 2024 года", - сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Германии Кристина Рутси.

Некоторые СМИ ФРГ негодуют, что самолет министра из числа "зелёных" сбросил перед посадкой в ОАЭ 80 тонн керосина

Это не первый случай, когда руководство Германии испытывает сложности из-за проблем с правительственными самолетами, напоминают немецкие СМИ.

В мае Бербок задержалась на день в Катаре из-за неполадки с шасси, а в 2018 году экс-канцлер Ангела Меркель прибыла на саммит "Большой двадцатки" в Аргентине с опозданием и коммерческим рейсом.

Меркель летела тогда именно на А340, который должен был 14 августа отвезти немецкую делегацию в Австралию.