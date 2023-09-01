By Euronews Travel и Reuters

Сотрудники авиа- и железнодорожного транспорта по всей Европе продолжают бастовать, требуя повышения зарплат. Пассажирам следует проверять информацию перед поездкой. Вот что известно об ожидаемых сбоях в транспортном сообщении по странам.

В Европе полным ходом идут забастовки работников сферы транспорта. Они недовольны своими зарплатами, увеличение которых не поспевает за растущей инфляцией.

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Акции протеста и стачки в ближайшие месяцы будут проходить во многих странах по всему континенту. Поэтому если вы собираетесь в поездку, то советуем быть к этому готовыми.

Информацию, которая может быть вам полезна, мы собрали в этой статье.

Если ваш рейс отменён или задержан, то вы имеет право на компенсацию или билет на другой самолёт или поезд.

Франция: профсоюз авиадиспетчеров призывает бастовать в сентябре и октябре

Крупнейший профсоюз авиадиспетчеров Франции (SNCTA) призвал работников провести общенациональные забастовки 15 сентября и 13 октября.

Первая будет приурочена к Чемпионату мира по регби, на который съедутся тысячи местных и иностранных болельщиков. Профсоюз осудил "молчание представителей Главного управления гражданской авиации (DGAC)" на фоне растущей инфляции.

Эта акция может привести к отменам большого числа рейсов, в том числе тех, что выполняют самолёты из других стран, пересекая воздушное пространство Франции.

Италия: сентябрьская стачка может вызвать хаос в аэропортах

Персонал наземных служб аэропортов по всей Италии проведёт 24-часовую забастовку 8 сентября.

Ожидается, что в ней примут участие сотрудники, занимающиеся погрузкой и выгрузкой багажа. Еще они на целые сутки в знак протеста приостановят работу 29 сентября, как заявил их главный местный профсоюз Flai Trasporti union.

Примерное число бастующих пока не называлось, поэтому о масштабах сбоев судить трудно.

16 сентября в 10 утра по местному времени начнут бастовать итальянские авиадиспетчеры, а закончат в 18 вечера.

Некоторые рейсы точно не аннулируют: их выполнение гарантировано. Список обнародует Управление гражданской авиации Италии (ENAC) за несколько дней до стачки. Затронуть утренние и вечерние полёты она не должна.

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Британия: забастовка в аэропорту Лутона

Сотрудники наземного обслуживания в аэропорту Лутон наметили 24-часовые забастовки на 6 и 13 сентября.

Они рискуют привести к "серьёзным сбоям" в авиасообщении. Из-за чего свои планы придётся пересмотреть пассажирам авиакомпании Wizz Air.

Сотрудники GH London тоже прекратят работу и будут протестовать против "несправедливого обращения" со стороны руководства авиаперевозчика и требовать улучшения условий труда.

Застрявшие на вокзале Ватерлоо в Лондоне путешественники во время забастовки, инициированной профсоюзом машинистов поездов Aslef AP Photo/Frank Augstein

Забастовки железнодорожников по всей Великобритании

Крупнейший профсоюз работников железнодорожного транспорта Великобритании RMT предупредил о крупной забастовке 2 сентября.

Он подхватывает эстафету от других британских профсоюзов сотрудников ж/д сети, которые уже не первый месяц устраивают стачки с требованиям повысить зарплаты и гарантировать им занятость.

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