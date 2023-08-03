Греция: Акрополь смогут посетить не более 20 тысяч человек в день

Власти Греции вводят ограничение на количество посетителей Акрополя. Начиная с сентября в музейный комплекс в Афинах будут впускать не более 20 тысяч человек в день.

Начиная с сентября в Афинский Акрополь — самый популярный археологический объект Греции — будут пускать только 20 тысяч посетителей в день. Также будет введено ограничение на количество людей в час.

До этого момент комплекс посещали до 23 тысяч человек в день, причем большие группы посетителей приходили в основном до полудня.

Министр культуры Греции Лина Мендони заявила, что введение контроля необходимо для того, чтобы не допустить разрушения памятника, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чрезмерный туризм представляет угрозу для Акрополя

В радиоинтервью Мендони сказала: "Очевидно, что туризм полезен для страны, для всех нас. Но мы должны работать над тем, чтобы чрезмерный туризм не навредил памятнику".

По словам министра, новые ограничения будут введены в пробном режиме с 4 сентября, а окончательно вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

Время посещения не будет ограничено, хотя, по словам Мендони, организованные группы туристов и пассажиры круизных лайнеров, которые составляют около 50% ежедневного числа посетителей, проводят на территории музея в среднем 45 минут.

В какое время открыт Акрополь?

Акрополь открыт с 8 утра до 8 вечера с понедельника по воскресенье.

В соответствии с новыми правилами, каждый час на территорию сможет пройти ограниченное количество людей.

Сейчас половина посетителей Акрополя приходит с 8 утра до полудня. Согласно новой системе, с 8 до 9 часов ворота откроются для 3 тысяч человек, в течение следующего часа — для 2 тысяч человек, а в остальное время количество посетителей будет меняться.

"Эта мера позволит защитить памятник, что является для нас главным, а также улучшить впечатления посетителей от посещения объекта", — говорит Мендони.

Последуют ли примеру другие греческие достопримечательности?

По словам Мендони, аналогичные ограничения будут введены и на других популярных археологических объектах. Решение по Акрополю было принято после консультаций с туроператорами и круизными компаниями, но было отложено из-за всеобщих выборов в Греции в июне.

По данным статистического управления страны, в прошлом году Акрополь посетили более 3 млн человек.

Акрополь и волна жары

В прошлом месяце греческие власти закрыли доступ к Акрополю и другим объектам античности в полуденные часы в разгар сильной жары, которая также вызвала сильные лесные пожары по всей стране.

Кроме того, были установлены навесы в целях защиты от солнца для людей, стоящих в очереди на вход в Акрополь. Мендони заявила, что в случае необходимости эти меры могут быть введены снова.