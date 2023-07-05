Нидерланды во власти разрушительного шторма "Поли"

Euronews

Из-за непогоды в международном аэропорту Схипхол (Амстердам) отменены более 400 рейсов. В Нидерландах нарушено автомобильное, автобусное и железнодорожное сообщение.

В Нидерландах бушует шторм "Поли". В городе Харлеме погибла женщина: сильный ветер повалил дерево на автомобиль, в котором она находилась. Пассажирка скончалась на месте от полученных травм, несмотря на усилия прибывших медиков.

В ряде провинций королевства объявлен наивысший, красный уровень погодной опасности. В среду порывы ветра, сопровождаемые дождем, достигали 130 километров в час. Людям рекомендуют не выходить из дома без необходимости и отложить поездки.

Непогода нарушила транспортное сообщение: многочисленные автомагистрали, особенно на севере страны, закрыты для движения.

Из-за упавших на пути деревьев в провинциях Северная Голландия и Флеволанд приостановлено движение поездов.

На море два судна попали в шторм. Одно из них затонуло, экипаж был спасен.

В международном аэропорту Схипхол отменены более четырехсот рейсов, в том числе в Париж, и Брюссель. "Из-за сильных порывов ветра, дождя и плохой видимости, вызванных штормом "Поли", с 09:00 до 16:00 в среду, 5 июля, возможно очень ограниченное воздушное движение. Следите за последними обновлениями", - информировало руководство аэропорта в Twitter.

Перебои наблюдаются и с автобусным сообщением.