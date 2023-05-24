Город в Австрии установил забор, чтобы помешать туристам делать фото

Euronews

Власти австрийского города Халльштатт установили забор, чтобы помешать туристам делать фото на фоне популярного вида. Считается, что город послужил прообразом Эренделла из мультфильма "Холодное сердце".

Считается, что потрясающий вид города Халльштатт в австрийских горах послужил вдохновением для диснеевского мультфильма "Холодное сердце".

Ежегодно сюда приезжает более миллиона туристов, многие из которых хотят сделать селфи на фоне города. Их так много, что местная администрация недавно установила забор, чтобы помешать путешественникам делать снимки — то есть собираться в одном месте, шуметь и мешать местным жителям.

После негативной реакции в социальных сетях забор убрали, но мэр Халльштатта Александр Шойтц заявил, что теперь планирует повесить на этом месте баннер, напоминающий туристам, что в этом районе живут люди.

Забор против селфи. Халльштатт, Австрия REINHARD HORMANDINGER/AFP

Почему так много людей посещают Хальштатт?

Халльштатт — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Традиционные австрийские дома стоят на фоне величественных гор и прозрачных вод озера.

До пандемии COVID-19 миллионы людей посещали город каждый год, и Халльштатт был особенно популярен среди гостей из Восточной и Юго-Восточной Азии. В 2006 году его показали в корейском телешоу, а в 2011 году в Хуэйчжоу, в китайской провинции Гуандун, была построена копия города.

Кроме того, австрийский город считается вдохновением для создания вымышленной деревни Эренделл в популярном диснеевском мультфильме "Холодное сердце".

Сейчас число гостей снова растет, и власти пытаются бороться с чрезмерным туризмом. Халльштатт уже ввел ежедневные ограничения на количество автобусов и автомобилей, которые могут въезжать в город.

Но эти ограничения достигаются регулярно, и мэр Шойтц заявил австрийской прессе, что жители просто хотят, чтобы их оставили в покое.

Запреты на селфи распространяются по всей Европе

Халльштатт — не единственное европейское место, где туристам запрещено позировать для селфи.

Живописный город Портофино на итальянской Ривьере ввел запрет на селфи. Любому, кто будет пойман за слишком долгое пребывание на набережной в период с 10:30 до 18:00, грозит штраф в размере около 270 евро.

Это сделано для того, чтобы предотвратить скопление больших групп туристов на пирсе — в городе, где проживает всего 400 человек, а туристов приезжает до 10 000, что приводит к переполненным улицам и пробкам.

Зоны, в которых запрещено стоять, будут действовать до окончания курортного сезона 15 октября.