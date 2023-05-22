Турецкая кухня: о важности завтрака, оливок и звезд

Стамбул - город богатейшего исторического наследия и настоящий рай для гурманов. От рынков до ресторанов со звездой Мишлен - здесь везде ярко, вкусно и гостеприимно. Из этого репортажа мы узнаем, почему в Турции так важно плотно поесть "перед кофе" .

Стамбул, самый большой город в Турции, хорошо известен в мире своей историей и культурой. Но еще это - рай для любителей еды. Традиции и классика в турецкой кухне идут рука об руку с инновациями и творчеством.

Краски рынка Кадыкёй

Нет лучшего места для начала кулинарного путешествия, чем знаменитый рынок Кадыкёй, расположенный на азиатской стороне Стамбула. Цвета и запахи поражают. Здесь вы можете заглянуть в семейные продуктовые магазины, исторические лавки с соленьями, осмотреть развалы со специями и рыбой. Вам стоит попробовать знаменитые на весь город сладости, такие как пахлава, лукум.

Рынок Кадыкёй прекрасно отражает стремление Стамбула стать гастрономической Меккой. С одной особенностью, уточняет Севтап Баш Шенгиль, заместитель руководителя отдела гастрономии TÜRSAB. "Этот город - один из самых старых в мире. Нам очень повезло, что здесь, в Стамбуле, у нас есть византийское, греческое, анатолийское и турецкое наследие. У нас здесь живут меньшинства... Сообща все эти элементы создают нашу уникальную османскую кухню", - рассказывает женщина.

Краски рынка Кадыкёй. Euronews

Здесь нелегко выбрать, что за чем пробовать. "Люди приходят на рынок, чтобы купить рыбу и овощи, а также специи", - уточняет Севтап. И добавляет: "Я также покажу вам некоторые блюда для завтрака. Смотрите, оливки сюда привозят со всей страны. Это в наших традициях - есть оливки утром".

Главный прием пищи

Завтрак, или kahvaltı, что в переводе с турецкого буквально означает "перед кофе", является самым важным приемом пищи для местных жителей. Его меню включают сладкое, острое и соленое. Эта уникальная концепция подачи состоит из небольших блюд , расставленных по всему столу.

Джемиль Топал, владелец MAA Lounge, объясняет, что в настоящее время завтрак в стране стал настоящим ритуалом: "Сегодня это не просто прием пищи! Смотрите, какой он красочный и гармоничный. Можно сказать, что это ритуал, который объединяет друзей и семьи, длится несколько часов и проходит в приподнятом настроении".

Оливки - обязательный элемент завтрака. Euronews

Набор блюд к завтраку варьируется в зависимости от региона, но некоторые вещи обязательны - это оливки, сыр, сезонные овощи, яйца, черный чай и выпечка. Плотно подкрепившись, переходите к крепчайшему кофе!

И как только вы закончите есть, можно наконец-то выпить крепкого турецкого кофе, гаранта хорошего пищеварения.

Город под звездами (Мишлен)

Кулинарная сцена Стамбула предлагает уникальный опыт для международных гурманов, благодаря своему разнообразию и традициям, а также открытости местного ресторанного ландшафта. Здесь есть пять заведений, имеющих как минимум одну звезду Мишлен, престижный знак отличия в кулинарном мире. Среди них - Nicole. Шеф-повар Серкан Аксой перерабатывает традиционные рецепты с опорой на международные инновации.

Изысканные решения от Nicole. Euronews

Творческие приемы реализуются с четким пониманием цели. "Некоторые продукты, зелень и цветы, которые мы используем для придания завершающего штриха, мы берем из нашего сада. Я хожу собирать грибы со своей командой, с друзьями из моей команды. Я собираю травы, чтобы подать их на стол. Поскольку я родился и вырос в деревне, я знаю и эти виды продуктов", - рассказывает шеф-повар Nicole.

Турецкая кухня активно развивается последние десятилетия. Но в каком направлении она движется? "У нас есть много молодых шеф-поваров, очень талантливых, стремящихся к совершенствованию в плане инноваций и качества. Количество ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, определенно увеличится, особенно когда гид Мишлен придет в новые регионы. Конечно, гонка будет только обостряться", - отмечает Аксой.