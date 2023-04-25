Дешевые авиабилеты остались в прошлом? Объясняем, почему ваша летняя поездка стоит так дорого

Цены на авиабилеты стремительно растут в Европе и за ее пределами, в результате чего многие из нас задаются вопросом: неужели времена дешевых перелетов закончились?

Пострадали как дальние, так и ближние маршруты, при этом цены на билеты во Франции подскочили на 23,6 процента по сравнению с прошлым годом, согласно статистике.

Цены на международные рейсы из Великобритании выросли примерно на 18 процентов по сравнению с прошлым годом, согласно данным сайта бронирования путешествий Kayak.

"Существует большой отложенный спрос на путешествия, который возник еще во время пандемии", - объясняет менеджер Kayak Эван Дэй.

"Этот спрос в сочетании с растущей инфляцией и высокими ценами на топливо удерживает стоимость перелетов на высоком уровне".

Что стоит за скачком цен на авиабилеты?

После вторжения России в Украину санкции на импорт энергоносителей из РФ привели к резкому росту цен.

"Из-за 71-процентного роста цен на нефть по сравнению с прошлым годом наш средний тариф вырос на 31%", - пояснил AFP генеральный директор Easyjet Йохан Лундгрен.

Топливо составляет около 30 процентов расходов перевозчиков.

Резкий рост эксплуатационных расходов, связанный с нехваткой некоторых металлов и нарушением цепочек поставок, также способствовал этому, рассказывает Марк Роше, глава французских компаний Air Caraïbes и French Bee.

Он также упоминает о последствиях повышения заработной платы в авиационном секторе.

Несмотря на рост цен и инфляцию, которая также отрицательно влияет кошельки потребителей, спрос на перелеты не уменьшается.

Спрос превышает предложение

Несмотря на ослабление ограничений и открытие мира в прошлом году, забастовки и отмены рейсов сорвали много долгожданных поездок.

Некоторые аэропорты, такие как амстердамский Схипхол и лондонский Хитроу, ввели ограничения на количество пассажиров из-за нехватки персонала. Это вынудило авиакомпании сократить число рейсов.

Авиакомпании Flybe и Flyr разорились, а некоторые другие столкнулись с финансовыми трудностями после простоя из-за COVID. Это замедлило рост, не позволило им вернуться на полную мощность и привело к тому, что они остро нуждаются в дополнительных средствах.

Многие продолжают работать удаленно, деловых поездок все еще меньше, чем ранее, что означает большую зависимость от доходов от эконом-класса.

Компании Airbus и Boeing с трудом справляются со своевременной поставкой новых самолетов. В результате в этом году авиакомпании получат меньше лайнеров, чем ожидалось.

Генеральный директор Boeing заявил в начале апреля, что задержки в процессе производства могут вынудить авиакомпании сократить количество рейсов.

Очереди в аэропорту Хитроу летом 2022 года Frank Augstein/AP

Останутся ли перелеты дорогими?

Есть признаки того, что авиакомпании постепенно начинают оправляться от пандемии.

Авиационный сектор "находится в очень хорошей форме, на полном подъеме", полагает специалист консалтинговой компании AlixPartners Паскаль Фабр.

В условиях роста цен многие авиакомпании "достигли в 2022 году более высокого оборота, чем до кризиса, даже несмотря на то, что пропускная способность остается низкой".

Например, Air France-KLM в апреле объявила, что "полностью возместила" помощь, предоставленную французским государством, чтобы позволить ей пережить COVID-19.

Однако цены на топливо остаются высокими, и риск новых забастовок этим летом сохраняется.

Генеральный директор Eurowings Йенс Бишоф ожидает дальнейшего роста цен на полеты из-за роста цен на топливо, персонал и аэропортовые сборы.

"Полеты по цене такси больше невозможны", - сказал Бишоф.

По его прогнозам, в этом году в пик сезона стоимость перелетов будет примерно на 20 процентов выше, чем в 2022 году.

Поскольку ЕС вводит все более строгое законодательство по сокращению выбросов от полетов, авиакомпаниям, возможно, придется инвестировать в более экологичные лайнеры. Они также должны будут покупать квоты на выбросы, чтобы компенсировать свой углеродный след.

Расходы на это могут привести к дальнейшему росту цен на билеты в будущем.

Можно ли еще купить дешевые авиабилеты?

Хотя цены на авиабилеты выше, чем обычно, они, по крайней мере, остаются стабильными.

"Мы видим в наших данных, что цены на перелеты почти не изменились за последние шесть месяцев", - говорит Эван Дэй.

Однако вы, возможно, заметили, что заблаговременное бронирование больше не является надежным способом получить выгодное предложение. Это может быть связано с тем, что неопределенность, связанная с пандемией, ослабла, поэтому все больше людей предпочитают использовать этот метод вместо рискованного позднего бронирования.

Новый инструмент на сайте сравнения и поска авиарейсов Skyscanner, который в настоящее время находится в режиме тестирования поможет вам определить самый дешевый день для перелета.

Если у вас есть свобода выбора, выбирайте перелеты в начале лета - это хороший способ сэкономить. По данным Kayak, конец июля - самое дорогое время для путешествий из Великобритании, а суббота - самый дорогой день недели.

Если лететь в начале июня, то можно сэкономить до 44 процентов на авиабилетах и 15 процентов на гостиницах.

Отказ от дополнительных услуг, таких как ручной багаж, также снизит стоимость поездки.

Куда дешевле всего лететь в 2023 году?

Это может показаться очевидным, но перелет в менее туристические места часто обходится дешевле, особенно если учесть проживание и питание.

Поищите менее известные пляжные направления и европейские города, которые не переполнены туристами.

Если вы отчаянно хотите отправиться в дальнее путешествие, обратите внимание на США, говорит Эван.

"Цены на авиабилеты в некоторые города США все еще находятся на уровне прошлого года", - говорит он. Для получения наиболее выгодных цен на авиабилеты рассмотрите такие города, как Даллас, Атланта, Орландо и Тампа.

Каковы альтернативы перелетам?

Европейские инвестиции в железнодорожную инфраструктуру делают поездку на поезде дешевле и проще, чем когда-либо прежде.

Такие компании, как NightJet и European Sleeper, выводят на континент новые ночные поезда, которые конкурируют по удобству с авиаперелетами.

Испания и Италия принимают новые правила ЕС по либерализации железнодорожного сообщения, открывая рынок для операторов недорогих поездов, таких как Ouigo и Iryo.

"Нам всем необходимо переосмыслить то, как мы путешествуем, и как мы можем оказывать более позитивное воздействие на окружающую среду", - говорит генеральный директор и соучредитель активистской компании Responsible Travel Джастин Фрэнсис.

Джастин предлагает круизы на небольших судах компании Responsible Travel по Шотландии, поездки на каноэ по Дордони во Франции и велосипедные прогулки по виноградникам Кьянти в Италии. По его словам, "меньше летать, не означает меньше отдыхать".