Бум железнодорожных перевозок в Испании

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Испания стремительно опережает своих европейских соседей в области высокоскоростного железнодорожного сообщения. В 2021 году страны-члены ЕС были обязаны открыть свои железнодорожные рынки для иностранных конкурентов, и Испания добилась в этом успеха.

За короткий период времени страна утроила число операторов высокоскоростных поездов, благодаря чему цены на билеты снизились, а количество курсирующих составов увеличилось.

Чему остальная Европа может научиться у Испании?

Что стоит за европейской железнодорожной революцией?

Сегодня на долю авиаперевозок приходится 2,5% глобальных выбросов углекислого газа, и эта цифра, как ожидается, будет расти в ближайшие десятилетия. Поездка на скоростном поезде во многих случаях является естественной альтернативой перелетам на короткие расстояния.

В прошлом году Франция попала в заголовки газет, когда запретила полеты между городами, если в пункт назначения можно добраться на поезде менее чем за 2,5 часа. Правительства других стран ввели дешевые железнодорожные проездные, такие как новый билет стоимостью 49 евро в Германии.

Всегда ли Испания была лидером в области железнодорожного транспорта?

До 2021 года испанская компания Renfe была единственным оператором высокоскоростных железных дорог в стране. Однако появление компании Ouigo España ознаменовало начало переворота, в результате которого Испания стала первой страной ЕС, где на одной высокоскоростной линии конкурируют три компании.

Сначала Ouigo España — дочерняя компания государственного оператора французских железных дорог SNCF — конкурировала с Renfe только на линии Мадрид-Барселона, но в 2022 году её поезда также начали курсировать между Мадридом и Валенсией.

В ответ Renfe запустила свой собственный лоукостер Renfe Avlo. Сейчас он продолжает расширяться и в июне этого года планируется запустить новый маршрут в Севилью.

В конце 2022 года к Renfe и Ouigo España присоединился третий конкурент — iryo. Этот бренд частично принадлежит итальянской железнодорожной компании Trenitalia. Он вышел на рынок, предлагая тарифы всего от 18 евро.

Хотя генеральный директор iryo Симоне Горини подчеркивает, что бренд не является лоукостером, усиление конкуренции привело к общему снижению цен.

"Конкуренция снизила цены и заставила высокоскоростные поезда утратить свой элитарный характер", — подчеркнула министр транспорта Испании Ракель Санчес. Это повысило "социальную рентабельность инвестиций" и обеспечило "право на мобильность для всех граждан", добавила она.

Кроме того, больше операторов означает больше поездов. По словам министра транспорта, в конечном итоге это должно примерно удвоить количество составов на маршрутах Мадрид-Барселона, Мадрид-Валенсия и Мадрид-Юг.

Эффект от снижения цен и усиления конкуренции был положительным. Несмотря на последствия пандемии, в августе прошлого года железнодорожные поездки между Мадридом и Барселоной совершили 310 000 пассажиров, по сравнению с 265 000 в августе 2019 года.

Поезда на вокзале в Сарагосе Canva

Где еще в Европе развито железнодорожное сообщение?

Либерализация железнодорожного сообщения в ЕС положительно повлияла и на транспорт в Италии.

"Конкуренция между государственной железнодорожной компанией Trenitalia и частной Italo на главной высокоскоростной линии привела к повышению качества и числа пассажиров, но при этом снизила цены на 20-25%, — рассказывает эксперт по железным дорогам и владелец сайта The Man in Seat 61 Марк Смит. — Это выгодно всем, кроме внутренних авиалиний".

Согласно данным Еврокомиссии, количество пассажиров железной дороги между Римом и Миланом за десять лет выросло почти в четыре раза: с 1 миллиона в 2008 году до 3,6 миллиона в 2018 году. Более двух третей людей, путешествующих между этими городами, теперь ездят на поезде, а доля авиарейсов на этом маршруте существенно снизилась.

Успех высокоскоростных поездов стал одной из причин банкротства авиакомпании Alitalia в 2021 году.

Какие страны ЕС отстают от Испании и Италии?

"В Европе все очень по-разному, — говорит Марк Смит. — Некоторые страны, как Италия, похоже, действительно приняли это. В то время как другие, такие как Франция, сделали минимум, и пробиться на французский железнодорожный рынок, где доминирует SNCF, оказалось довольно сложно".

Странам, которые не выполняют требования, Еврокомиссия угрожает судебными исками. Германия и Польша уже получили предупреждения за несоблюдение некоторых пунктов новых правил.

Однако даже когда затраты низкие, а страны открыты для конкуренции, отсутствие доступных подержанных поездов может помешать новым операторам выйти на рынок.