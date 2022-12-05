Адреса борьбы с расизмом: Монтгомери и Сельма

Британский писатель и фотограф Джони Питтс с афроамериканскими корнями продолжает путешествовать по американскому Югу по маршруту гражданских прав. В этом выпуске он останавливается в штате Алабама, в городах Монтгомери и Сельма, где произошли ключевые для борьбы за десегрегацию события.

Алабама - штат гостеприимных людей, вкусной еды и огромного интереса к истории правозащитного движения, которой здесь буквально пропитан воздух.

Место в автобусе

Монтгомери, столицу штата, называют "столицей мечты", и это неудивительно: именно здесь находятся такие важнейшие для США достопримечательности, как Мемориальная баптистская церковь Мартина Лютера Кинга на Декстер-авеню или Национальный мемориал мира и справедливости.

Возможно, самой известной жительницей Монтгомери была Роза Паркс, женщина, которая в 1955 году отказалась уступить свое место белому пассажиру в автобусе, став символом антирасистского движения.

Памятник Розе Паркс. Euronews

О ее жизни подробно рассказывает гид, художница и активистка Мишель Браудер, которая помогла создать в Монтгомерри фреску Black Live Matters. Мужественная решимость Розы Паркс, напоминает Мишель, дала толчок активизации таких групп, как Алабамское христианское движение за права человека , а также сторонников Мартина Лютера Кинга. "Посещение музеев - это здорово, конечно, но когда вы непосредственно встречаетесь с местными жителями, вы получаете другую перспективу", - убеждена Мишель.

Барбекю в защиту свобод

В Монтгомери было немало адресов, по которым в 50 и 60 годы прошлого века тайно собирались сторонники движения за гражданские права, где получали информацию, поддержку единомышленников и вкусный обед. Заведение Brenda's Bar-B-Que Pit действует и по сей день, предлагая гостям мясо, жаренное в специальной яме.

Заведение открыто с 1942 года. Euronews

"Мы существуем с 1942 года, - говорит Моник Бетюн, совладелица заведения и внучка его основательницы. – Активисты середины прошлого века проводили в этих стенах тайные собрания и давали уроки тем, кто не умел читать и писать". Бабушка Моник не только кормила гостей, но и всерьез занималась политикой, она была в первых рядах марша Сельма - Монтгомери в 1965 году.

"Мы - больше, чем барбекю, - резюмирует молодая ресторатор. - Мы - это барбекю плюс наследие!"

Мост Эдмунда Петтуса

Сельма, вторая остановка героя нашего репортажа - город известный во всем мире. Именно он был отправной точкой знаменитых маршей середины 60-х. Здесь обязательно стоит зайти в кофейню Сoffee Shoppe у моста Эдмунда Петтуса.

Мост, который мечтает пересечь каждый. Euronews

Именно на этом мосту произошло печально известное "кровавое воскресенье", когда полиция атаковала мирный марш.

"Мы обслуживали людей из разных уголков планеты - отмечает Джеки Смит, владелица Coffee Shoppe. – Сюда специально приезжают, чтобы пересечь знаменитый мост. Становится ясно, что Сельма значит для остального мира".