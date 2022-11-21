Американский Джексон - колыбель борьбы с сегрегацией на Юге США

Британский писатель и фотограф Джони Питтс, сын афроамериканца, открывает для себя Джексон, штат Миссисипи, одну из главных точек на карте движения за гражданские права на американском Юге. Он делится своими впечатлениями с Euronews.

Посещая Джексон, штат Миссисипи, первое, что вы чувствуете в городе - это гордость его жителей за огромный вклад в движении за гражданские права. "Сила места - нечто совершенно реальное", - убежден Роберт Лакетт, профессор истории в Университете штата Джексон.

Нет сегрегации

Джексон сыграл ключевую роль в "Маршрутах свободы" 1961 года, когда активисты-правозащитники оспаривали сегрегацию в транспорте. "Всадники свободы", рискуя жизнью, ездили на автобусах "Грейхаунд" по американскому Югу, 329 человек были арестованы в Джексоне. "Атмосфера Миссисипи и нашего города пропитана этой историей, - говорит Лакетт. - Если вы хотите перемен, нужно, чтобы их захотели простые люди, и этому учат события в Джексоне".

Здесь же можно познакомиться с жизнью лидера борьбы за права чернокожих Медгара Эверса, он родом из Миссисипи. Эверс известен противостоянием "законам Джима Кроу", которые подавляли афроамериканцев на Юге, борьбой за десегрегацию в школах, а также непримиримой позицией в деле об убийстве подростка Эммета Тилла. Взгляды стоили Эверсу жизни, он был застрелен перед своим домом в 1963 году белым сегрегационистом.

"Этот человек обладал даром привлекать сторонников к своей миссии по защите правды и равенства для всех", - отмечает Кина Грэм, директор музея Medgar and Myrlie Evers House. - Мы не хотим, чтобы люди думали только о его смерти, мы хотим привлечь внимание к его жизни, так, чтобы наши посетители вдохновлялись и не боялись действовать".

Роль простых людей

События в Джексоне - важная часть общеамериканского и даже общемирового движения за права человека, отмечают эксперты. О роли региона рассказывают находящиеся бок о бок музеи - музей гражданских прав Миссисипи и музей истории Миссисипи.

"Главное в движении за гражданские права, главное в наследие наших музеев - внимание к самым обычным людям, которые включились в борьбу. Это то важнейшее послание, которое, надеюсь, вынесет из музейных залов каждый посетитель", - говорит Майкл Моррис, директор по взаимодействию с общественностью департамента архивов и истории штата Миссисипи.