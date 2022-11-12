Возвращение Херсона

Через несколько часов после того, как Россия заявила о завершении вывода войск из Херсона, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам своей страны. Он сообщил, что специальные украинские военные подразделения вошли в этот стратегически важный город, захваченный российскими войсками еще в начале войны.

— Украинцы, украинки - граждане нашей несломленной, прекрасной Украины. Сегодня исторический день. Мы возвращаем восток нашей Украины Владимир Зеленский, президент Украины

В пятницу Министерство обороны России сообщило, что переброска войск из Херсона на левый берег Днепра была завершена к пяти утра. Российская армия оставила единственный областной центр Украины, который удалось захватить после 24 февраля.

Жители Херсона вышли на улицы отпраздновать отступление российской армии. Впервые с момента оккупации города на его центральной площади вновь развевается украинский флаг.