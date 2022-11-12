English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Украина

Возвращение Херсона

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Жители Херсона празднуют освобождение города
Жители Херсона празднуют освобождение города   -   Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Через несколько часов после того, как Россия заявила о завершении вывода войск из Херсона, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам своей страны. Он сообщил, что специальные украинские военные подразделения вошли в этот стратегически важный город, захваченный российскими войсками еще в начале войны.

— Украинцы, украинки - граждане нашей несломленной, прекрасной Украины. Сегодня исторический день. Мы возвращаем восток нашей Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

В пятницу Министерство обороны России сообщило, что переброска войск из Херсона на левый берег Днепра была завершена к пяти утра. Российская армия оставила единственный областной центр Украины, который удалось захватить после 24 февраля.

Жители Херсона вышли на улицы отпраздновать отступление российской армии. Впервые с момента оккупации города на его центральной площади вновь развевается украинский флаг.