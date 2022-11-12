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Франция

Мигранты просят убежище во Франции

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 Viktoria Sinkevich
Мигранты спасенные у берегов Ливии экипажем гуманитарного судна Ocean Viking
Мигранты спасенные у берегов Ливии экипажем гуманитарного судна Ocean Viking   -   Авторское право  Vincenzo Circosta/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

230 мигрантов, спасенных у берегов Ливии экипажем гуманитарного судна Ocean Viking,  прибыли в центр приема беженцев, расположенном на французском полуострове Жиа. Здесь они смогут подать прошение о предоставлении убежища. Как сообщает Европейская спасательная служба в числе прибывших из Эритреи, Египта, Сирии, Бангладеш, Пакистана и других стран - 57 детей, самому младшему из которых три года.

Эрик Жалон, генеральный секретарь по делам иностранцев во Франции:

— На данный момент все они попросили убежища. Им надо пройти собеседования с органами безопасности, чтобы убедиться, что мигранты не представляют угрозы безопасности, а затем собеседования с OFPRA (государственное бюро Франции по делам беженцев) чтобы узнать, обосновано ли их прошение об убежище или нет.

Согласно международному праву, судно должно было пришвартоваться в ближайшем порту на Мальте или в Италии. Корабль с мигрантами смог причалить у берегов Франции после отказа итальянского правительства принять беженцев

Как сообщили французские власти, две трети мигрантов будут перенаправлены в другие европейские страны. Во Франции же убежище смогут запросить, как ожидается, порядка 80 человек.