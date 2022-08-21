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Новости мира путешествий

Паспорт РФ как помеха для посещения достопримечательностей Литвы

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Парк усадьбы Пакруойис с Литве
Парк усадьбы Пакруойис с Литве   -   Авторское право  Кадр из видео EVN
 Андрей Позняков

Один из крупнейших туристических центров Литвы усадьба Пакруойис закрыла свои двери для россиян. Руководство запретило принимать заявки на бронирование и продавать билеты на посещение территории комплекса гражданам страны, вторгшейся в Украину.

Я думаю, другие рестораны, гостиницы, другие предприятия сферы услуг должны поступить так же, просто отказаться обслуживать граждан России. Мне кажется, это станет очень сильным сигналом для России и её граждан о том, что они в конце концов имеют отношение к войне и что они приезжают из страны-агрессора.
Гиедриус Климкевичус
управляющий усадьбой Пакруойис

Посетители усадьбы Пакруойис восприняли инициативу администрации в отношении россиян по-разному: у идеи коллективной ответственности оказались и сторонники, и противники.

— Россияне как народ не стали частью всего этого. Я думаю, что такого рода политика больше относится к их властям. Я ничего не имею против народа России.

— Все эти злодеяния совершает целая страна, так что приглашать больше туристов и делать тому подобное — значит, становиться пособниками этих преступлений.

Литва стала одной из первых стран ЕС, которые ограничили выдачу краткосрочных виз россиянам и систематически аннулируют шенгенские визы при въезде. Киев призывал распространить эту политику на всю Европу. Против этого выступили Германия, Португалия, Греция и Кипр.

Видеомонтаж • Андрей Позняков