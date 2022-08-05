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Дубай летом: где развлечь детей в прохладе?

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Дубай летом: где развлечь детей в прохладе?
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai
 Euronews

Летние школьные каникулы в Дубае - синоним высоких температур, период, когда родители ищут для своих детей увлекательные занятия в помещении.

Иллюзии и крытые игровые площадки

Музей иллюзий в Аль-Сифе - один из обязательных к посещению адресов. Он предлагает огромный набор оптических трюков и сенсорных впечатлений, от антигравитационных комнат до туннеля Vortex и "стола клонов", где вы можете сидеть лицом к лицу со своими многочисленными отражениями.

На другом конце города стоит посетить OliOli, еще один популярный круглогодичный центр активного отдыха. В этом центре приключений более 40 интерактивных инсталляций, разработанных в сотрудничестве с художниками педагогами и детскими психологами.

Семья Муссалем - родители и пять детей в возрасте до 9 лет - наслаждается этим местом. Маленькая Рози рассказывает: "Мне все нравится: можно играть с водой, с воздухом, качаться, прыгать. Я люблю веселиться, и сейчас мне весело".

Ее мать Виллеке Муссалем отмечает, что недостатка в развлечениях для детей в Дубае нет.

"С детьми постарше я хожу в Dubai Mall, где есть каток, в Дубайский аквариум или в KidZania. Мне очень нравится возможность куда-то выбраться, пообедать и повеселиться", - рассказывает она.

Сделать правильный выбор

Город предлагает множество развлечений - от аквапарков и поездок на ферму до крытых игровых комнат и музеев. Задача взрослых  - найти занятия по доступной цене. Приложение Kidzapp поможет им сделать выбор и предложит скидки.Генеральный директор и соучредитель Карим Бейдас рассказывает: "Что бы вы ни искали - игры в помещении, городской лагерь, спортивные секции - все это есть в Kidzapp. Мы горды тем, что помогаем родителям найти подходящее именно для их детей. Еще мы привлекаем внимание к малому бизнесу. У нас хватает малоизвестных пока компаний, предлагающих креативные идеи для детей. Без нас им трудно найти своего потребителя".

Среди таких необычных предложений - спа-салон Hello Kitty Spa для маленьких леди. Там можно провести вечеринку в честь дня рождения и покинуть праздник с красиво заплетенными волосами и аккуратным детским маникюром.

Однако для хорошего настроения вовсе необязательно тратить деньги. Одно из любимых занятий семьи Муссалем в течение всего года совершенно бесплатно. Это пляж со всеми его радостями: купанием, серфингом, игрой в песке... Иногда самые простые занятия оставляют самые яркие воспоминания!